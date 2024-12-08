Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı - Son Dakika
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Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, muhtarlık binası önünde bulunan Atatürk büstünü yıktı. Kendisine tepki gösteren çevredeki kişilere 'Ara polisi' yanıtını veren saldırgan, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Büst, başka bir kişi tarafından yerine koyuldu.

08.12.2024 19:11  Güncelleme: 19:27
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Mersin'de kimliği belirsiz kişi, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşürdü. Kendisine tepki gösterenlere de, "Ara polisi" karşılığını verdi.

Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı

Öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstükimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü.

Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı

KAMERAYA YANSIDI

Çevredekiler, şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı: 'Ara polisi' dedikten sonra kaçtı

"ARA POLİSİ"

Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.

Mersin\'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, \'Ara Polisi\' Dedikten Sonra Kaçtı

Güvenlik, 3-sayfa, Akdeniz, Mersin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Adnan Üstün:
    ulan derdin ne senin atayla . istemiyorsan arap ülkelerine git 50 21 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Atatürk’le sorunu olanlar Ermeniler İngilizler Yunanlılar ve içimizdeki bu ülkelerin kurtuluş savaşından sonra kıyıda köşede bıraktığı kahqe tohumları 33 10 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Belli ki o cocugu, gerci burda buna benzeyen baska hayvanlar da buna benzer yorum yapiyor ama biz bir sey deyince sansur yiyoruz 19 7 Yanıtla
  • Yener Arslan:
    Yine birilerinin maşası olanlar çıktı meydana. 11 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    yürü be 6 8 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Ne derdiseniz olum ya yani basimizda topraklari kac parcaya bolunmus ulkeler var turk kurt cerkez herkez ayni kaniz biz akillanin be artik canakkalde sirt sirt catisan dedelerinizden ninelerinizden utanin.. 8 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    o.çocugu seni cok delikanlisin ya niye kactin 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı - Son Dakika
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