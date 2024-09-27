Hastanede kopardığı yaygara paniğe neden oldu! Sebebi ise akıl almaz

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Mersin'de nefes nefese hastaneye koşan bir adam, ortalığı velveleye verdi. Hastaneye gelen adam, "Yetişin, beni cin çarptı!" diyerek yardım istedi. Adamın bu çığlığı, hastane koridorlarında kısa sürede yankı buldu ve sağlık çalışanları hemen müdahale etti. Adamın panik içinde yardım istemesi üzerine, hastane personeli durumu sakinleştirmeye çalıştı.





İLK MÜDAHALE YAPILDI

İlk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, adamın genel sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir fiziksel yaralanma olup olmadığını belirlemeye çalıştı. Bu tür durumlarda, hastane personeli genellikle psikolojik destek sağlamak için bir psikiyatrist çağırdığı biliniyor. Adamın durumu değerlendirilirken hastane yetkilileri de olayın detaylarını öğrenmek için adamla konuşmaya devam etti. Adamın yaşadığı bu korku dolu anlar, hastane çalışanları ve diğer hastalar arasında da merak uyandırdı.