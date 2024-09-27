Hastanede kopardığı yaygara paniğe neden oldu! Sebebi ise akıl almaz - Son Dakika
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3.Sayfa

Hastanede kopardığı yaygara paniğe neden oldu! Sebebi ise akıl almaz

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Mersin'de bir adam sıra dışı bir iddiayla hastaneye başvurdu. Adam, nefes nefese hastaneye koşarak 'Beni cin çarptı' diyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Adam, kontrol altına alınırken hastalar ve çalışanlar arasında büyük merak konusu oldu.

27.09.2024 18:04
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Mersin'de nefes nefese hastaneye koşan bir adam, ortalığı velveleye verdi. Hastaneye gelen adam, "Yetişin, beni cin çarptı!" diyerek yardım istedi. Adamın bu çığlığı, hastane koridorlarında kısa sürede yankı buldu ve sağlık çalışanları hemen müdahale etti. Adamın panik içinde yardım istemesi üzerine, hastane personeli durumu sakinleştirmeye çalıştı.

Hastanede 'yetişin beni cin çarptı' diye yaygara kopardı!


İLK MÜDAHALE YAPILDI

İlk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, adamın genel sağlık durumunu kontrol etti ve herhangi bir fiziksel yaralanma olup olmadığını belirlemeye çalıştı. Bu tür durumlarda, hastane personeli genellikle psikolojik destek sağlamak için bir psikiyatrist çağırdığı biliniyor. Adamın durumu değerlendirilirken hastane yetkilileri de olayın detaylarını öğrenmek için adamla konuşmaya devam etti. Adamın yaşadığı bu korku dolu anlar, hastane çalışanları ve diğer hastalar arasında da merak uyandırdı.

Hastanede kopardığı yaygara paniğe neden oldu! Sebebi ise akıl almaz

3-sayfa, Hastane, Mersin, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede kopardığı yaygara paniğe neden oldu! Sebebi ise akıl almaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sabri İnce:
    Çarşı ,pazar ve üç harfliler çarpmıştır . Tavsiye ederim üç harflilerden uzak dur geçer :))) 34 1 Yanıtla
    V. A.:
    3 harfliyi biliyorum ilk harfi r son harfi e 3 2
    Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Çok komik 0 1
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Cinlerinde psikolojisi bozuldu iyice .. 33 0 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    ya bunun bahsettiği cin " Alkol olan cin "" fazla kaçırırsa çarpar tabii" cin tonikler var " bunlar oldukça zararli. 24 6 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Amca seni kesin emekli maaşın çarpmıştır 19 3 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Amcayı enflasyon çarpmış 3 haneli olunca cin le karistirmis 18 3 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Cin hangi kabileden acaba .. 18 0 Yanıtla
    kamer tekeş:
    komançilerdenmiş.. 0 0
  • Gürhan AKSOY:
    Seni çarpan iyi çarpmış, cinler ne yapsın seni ? ! :-)) 6 3 Yanıtla
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