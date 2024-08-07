Mersin\'de Göksu Irmağı\'nda Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek için Göksu Irmağı'na giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Mut ilçesine bağlı Selamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla Göksu Irmağı'na giren Berat Aslan (17) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarmaya çalıştığı Aslan suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, kıyıya vuran gence ilk müdahaleyi yaptılar. Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer Göksu Irmağı'na girilmemesi konusunda halkı uyardı. - MERSİN