Mersin'de Kaçak Silah Deposuna Operasyon - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak Silah Deposuna Operasyon

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Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak silah deposu ortaya çıkarıldı. Operasyonda, silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 27 adet ruhsatsız yabancı menşeili tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan silah kaçakçılığıyla ilgili işlemler devam ediyor.

05.06.2024 09:57
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silah deposu ortaya çıkarıldı. 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kentte koordineli olarak, yasadışı silah ticareti yapan şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanması ile silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö isimli şüpheli şahsın belirlenen iş yeri depo adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda elebaşı S.Ö ile beraberindeki C.K ve M.G isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda depoda yapılan aramalara 26 adet Glock marka seri numarası kazınmış tabanca ve bunlara ait şarjör, 1 adet sarsılmaz marka seri numarası kazınmış tabanca olmak üzere toplam 27 adet ruhsatsız yabancı menşeili tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili işlemleri devam ediyor.

Mersin\'de Kaçak Silah Deposuna Operasyon

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaçak Silah Deposuna Operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kaçak Silah Deposuna Operasyon - Son Dakika
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