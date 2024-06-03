Mersin\'de PKK Propagandası Yapan 12 Şüpheli Yakalandı

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütünün propagandasını yapan ve bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/ YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, örgütün propagandası yapan ve bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürüten 12 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan teknik takipten sonra kimlik ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 örgüt mensubu yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İlJandarma Komutanlığına götürüldü.