Mersin\'de torbacılara yönelik çalışmada yakalanan 5 şüpheliden 4\'ü tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen baskınlarda 5 şüphelide yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve adreslerinden ise 4 bin 800 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik hap, sentetik kannabinoid, metamfetamin, alfametilfenatilamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.