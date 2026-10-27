Mersin Mut'ta kayıp 45 yaşındaki kadın, termal dronlu aramada ölü bulundu. - Son Dakika
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Mersin Mut'ta kayıp 45 yaşındaki kadın, termal dronlu aramada ölü bulundu.

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Mersin Mut\'ta kayıp 45 yaşındaki kadın, termal dronlu aramada ölü bulundu.
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Mersin Mut'ta pazar gününden beri kayıp olan 45 yaşındaki kadın, jandarma, AKUT ve AFAD'ın termal dron destekli aramasıyla ormanlık alanda ölü bulundu. Cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan 45 yaşındaki kadın, jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerinin termal dron destekli çalışmaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde yaşayan Nesrin Candan (45), pazar günü saat 11.00 sıralarında küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Candan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalle sakinleri, AKUT ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında termal dronlardan da yararlanıldı. Devam eden çalışmalar sonucunda Candan'ın cansız bedeni, Kürkcü Mahallesi yakınlarındaki Çakaltepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda tespit edildi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Candan'ın cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili Mut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta kayıp 45 yaşındaki kadın, termal dronlu aramada ölü bulundu. - Son Dakika
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