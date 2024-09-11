Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti - Son Dakika
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Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

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Meta, Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada tutuklu amca Salim Güran'ın sildiği Wats App mesajlarının geri getirilebilmesine ilişkin verilerin hiçbir şartta kopyalanmadığını bildirdi.

11.09.2024 18:33
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Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetine ilişkin soruşturma tüm derinliğiyle sürüyor. Soruşturmada muhtar olan amca Salim Güran ve itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar tutuklu, Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası dahil 22 kişi ise gözaltında. Şüphelilerin ve tutuklu amca Salim Güran'ın Whats App yazışmaları çözüldüğü takdirde Narin'i kimin ve nasıl öldürdüğü ortaya çıkacak.

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

SAVCILIK, 'TÜLİN' DOSYASINI AÇTI

Narin dosyasının savcılarının, daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen engelli abla Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

İFADESİ ALINAN İMAM SERBEST KALDI

Tavşantepe Köyü'nün imamı R.K. ve büyük amca Hüseyin Güran'ın ikinci eşi 40 yaşındaki bir kadın dün akşam gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam R.K. olduğu öğrenildi.

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti


İLK TUTUKLANAN İSİM AMCA SALİM GÜRAN OLDU

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

AMCANIN SİLİNEN WHATS APP KAYITLARI META'DAN İSTENDİ

Tutuklu amca Salim Güran'ın tüm Whats App yazışmalarını sildiği belirlenmişti. Türkiye, silinen kayıtlar için META ile iletişime geçti.

"WHATSAPP KONUŞMALARI YEDEKLEMİYOR"

DW Türkçe'ye konuşan Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman "İddialar gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil" dedi.

Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

"MESAJLARA ERİŞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Meta'nın Türkiye veya dünyanın başka bir yerindeki soruşturmalar kapsamında adli makamlarla Whats App mesajlarının içeriğini paylaşıp paylaşmadığı sorusunaysa "Whats App'ın çalışma biçiminden ötürü bizim dünyanın herhangi bir yerindeki mesajlara erişmemiz mümkün değil" yanıtını verdi.

Silinen mesajların polis veya başka kişilerce kurtarılmasının mümkün olup olmadığı konusunda ise Breckman, "Eğer yedeklenmemişse silinen mesajları geri getirmenin mümkün olmadığını" anlattı. Dahası şirkete göre sohbet geçmişi Meta sunucularında saklanmadığından yedeklenmiş mesajların da şirket tarafından geri yüklenmesi mümkün değil. Yedeklenen Whats App mesajları Google Drive veya iCloud'a kaydediliyor. Meta'ya göre "uçtan uca şifreleme" özelliği devre dışı bırakılmadıysa Google veya Apple da mesajların içeriğini okuyamaz.

Meta\'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran\'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Serkan Genç: hadi buyur şimdi,,Yapılacak tek şey, koy odaya 2 tane özel harekatçı yarım saatte çocukluğunda çaldığı şekerler dahil herşeyi söylettirsinler 143 2 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: Komediye bak,kaydedilmiyormuş ?????? 77 3 Yanıtla
  • ferhat eser: whatsapta birbirini aldatan çiftler çoğalacak ozaman 58 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: meta olsada vermez konuşturun bitsin artık en ağır şekilde cazalandirilsinlar 60 1 Yanıtla
  • Ahmet Unal: ver elektriği bak nasıl konuşuyor 51 0 Yanıtla
  • Murat Çardancık: yalan nnn.. kesin konuşmalar alındı.. kılıf aranıyor 46 3 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin: mesut komser olsa şimdiye konustururdu 29 6 Yanıtla
  • suna genç: Yalan! 30 gün boyunca saklamak zorunluluğu var 27 1 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Emniyet bilgi işleminde halledilebilir bu tipler telefonu geldiği gibi kullanıyorlardır hepsinin Google veya Apple yedeğini bulurlar 26 0 Yanıtla
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