Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar geri geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar geri geliyor

Meteoroloji\'den peş peşe uyarılar! Kar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. 11 il için sarı kodlu uyarı verilirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve toz taşınımı bekleniyor.

05.04.2025 08:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yerel olarak görülecek yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirildi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri ile İzmir'in iç kesimleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ve Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülebilir.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

UYARILAR

Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu alarm verdi. Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak illerinde beklenen kuvvetli sağanak yağış ile kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar geri geliyor - Son Dakika

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