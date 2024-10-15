İstanbul'da Yenibosna metrobüs durağında dehşet dolu anlar meydana geldi.
Eline ufak bir balyoz ve çekiç alan şahıs, bilinmeyen bir nedenle taşkınlık yarattı. Durakta bulunan diğer yolculara ve güvenlik görevlilerine hakaretler yağdıran şahıs, elindekileri de rastgele çevreye savurdu. Şahsın bu sırada " İsrail'i de s....., polisi de s....." dediği duyuldu.
Güvenlik görevlileri tarafından elindekilere el konulan şahıs, bu kez de cebinden bıçak çıkardı. Şahıs, bıçakları da kaptırınca metrobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Metrobüs durağında dehşet anları - Son Dakika
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