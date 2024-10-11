Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam" - Son Dakika
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Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"

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İstanbul'da bir metrobüs yolcuları henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartışma yaşamaya başladı. Tartışmaya dahil olan bir genç, tehditler savurmaya başlayarak "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam" ifadelerini kullandı. Tartışma anları, metrobüs içinde diğer yolcular tarafından kaydedildi.

11.10.2024 19:09
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İstanbul'da metrobüste çıkan kavgaya karışan iki genç "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam" diyerek yolcuları tehdit etti. Türkiye'nin gündem maddelerinden biri haline gelen şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor.

İstanbul'da bir metrobüste yolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olaya karışan gençlerden biri, "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam" diyerek diğer yolcuları tehdit etti.

KAVGAYA DIŞARIDA DEVAM ETTİLER

Metrobüste çıkan kavganın nedeni henüz belirlenemezken yaşları 19 civarında olduğu belirtilen gençlerin tehditleri, kısa sürede olayın büyümesine neden oldu.

Araç içerisinde başlayan kavga metrobüsün durakta durması ile dışarıya taştı.

Tartışma sırasında olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak gerginliği sonlandırdı. Olay anı, bazı vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Yaşanan bu olay, Türkiye'nin gündemindeki güvenlik sorunlarını bir kez daha ortaya koydu.

Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71\'i de işlemekten korkmam"

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metrobüste yolculara tehdit savurdu '70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    kendi kendini ihbar ediyo bunun ne işi var dışarıda hayret bi şey ya 31 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Burası bangladeş normaldir 26 1 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    korkmaz tâbi adelet yokki 25 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    böyleleri içeri atıp tek hücreye koyup 5 sene yatırırsın ziyaretçi sini de kabul etmiyeceksin 12 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Adli kontrol ile serbest moda zaten. Haklı hakkında 100 suç var ama dışarıda büssürü kişi var. Bu ülkenin ne adaletinden bişey anladım nede ülkeye güvenip borsaya para yatırmaktan. 12 0 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Eşkiya dünyaya hükümdar olamaz nokta… 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    profesör olmak için 70 tane makale yazmış 71 de yoldaymış 5 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Atıyordur. Tavuk bile kesemez böyleleri! Hava civa beyin şişirmekten başka bir şey değil. Isıran köpek dişini göstermeden ısırır! 0 0 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Demek istiyorki ben karaköy çocuğuyum artığıyım. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam" - Son Dakika
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