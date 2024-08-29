Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü - Son Dakika
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Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü

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Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uygulandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

29.08.2024 09:19
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İstanbul'da 22 Ağustos günü Yenikapı- Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda bir şahıs, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı. O anlar yolculardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

HEM BAĞIRDI HEM DE TOKATLADI

22 Ağustos akşam saat 21.10 sıralarında yaşanan olayda, metroda şiddet uyguladığı anda görüntüsü çekilen şahsın, çocuğa hem bağırdığı hem de eliyle tokatladığı görüldü. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan şahsı engellemeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü

Cep Telefonu, Hacıosman, 3-sayfa, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: çocuğa şiddet kadına şiddet hayvana şiddet insana şiddet affedilemez kabul edilemez gereği yapılsın bu şahıs tutuklansın lütfen 43 12 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bu adama Irkçılıktan dava açılmalıdır... 30 14 Yanıtla
  • Yaşar Yılmaz: neden dövdü kendisine sordunuzmu 21 16 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Çok acı bir tablo.Ancak metrolar dilenci ve çocuk satıcı ,müzik çalan dilenci çocuk dolu. Bunlar ailece kompartımanlarda dağılmış halde.Özellikle ülkeye dolan Suriyeliler dolu.Çözüm bulunması gerekiyor.Çocuklarını aileleribu yola düşürüyor. 9 1 Yanıtla
  • murat atmaca: ırk din ne olursa olsun bir çocuğa vurulmaz. 8 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Her gün en az 2 kadının öldürüldüğü,hayvana eziyetin oldugu,mecliste vekillerin birbirine yumrukla saldırıp kan aktıgı bir ülkede bu görüntüler yanlış olmasınanragmen ne yazıkkı yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. 8 0 Yanıtla

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