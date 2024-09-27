Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de - Son Dakika
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Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de

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Metroda yorgunluktan bitap düşen ve kucağında küçük kardeşi olan çocuğun içler acısı görüntüsü izleyenlere ''Hayat bazı insanlara çok şey borçlu'' dedirtti.

27.09.2024 11:55
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Metroda kucağında küçük kardeşini tuttuğu sırada uyuklayan çocuğun görüntüleri izleyenlerin yüreklerine adeta ok gibi saplandı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Hayat bazı insanlara çok şey borçlu", "İçim parçalandı", "Dünya çocuklar için cehennem olmaya devam ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

"BU BİR TEZGAH" DİYENLER DE VAR

Bazı kullanıcılar da bunun bir tezgah olduğunu ve çocukların bu yöntemle dilendirildiğini belirterek "Bu bir tezgah, tezgaha gelmeyin" uyarısında bulundu.

Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kafa karıştıran görüntü! 'Tezgah' diyen de var 'içim parçalandı' diyen de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bızde fakır verır zengın yer 88 2 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Yapılacak iş basit, devlet korumasına alınacak. ailenin elinden alınacak. 17 3
    Gursel kalen:
    Fakirin neyi varda verecek de zengin yiyecek. Olsa kendisi yer. Fakirlik 40 gündür 40 günden sonra halen fakirsen senden bir problem var demektir 1 8
  • İskender Asyalı:
    Duydusal sömürü ile para kazanmak çocukları sadece kullanıyorlar 61 14 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Ulaşa bilecegimiz bir yol bilgi varmı Hiç yok üstüne kıyafet karını doyururdum Çok garip dünya Allah senin yardımcın olsun inşallah 49 9 Yanıtla
    aydın başardı:
    Canım kardeşim Allah yüreğini görsün ama bu cocuklari maalesef çeteler kullanıyor.Yani bu çocuklara verecegin para şerefsizlerin cebine giriyor. 9 0
    Cihan CANKAYA:
    Bunlar cete 6 0
  • Tony Montana:
    KİMSE KİMSEYE BEDAVADAN PARA VERMEZ ABİLERİ BABALARİ ÇALIŞSIN BAKSİN DİLENMEYİ ÖĞRETMESİNLER YETİM KİMSESİZ OLANA BOYNUM KILDAN İNCE AMA İNANCİM YOK MAALESEF ! ! 39 10 Yanıtla
  • Kartal:
    devlet kimseye böyle boş bırakmaz hemen alırlar çocuğu büyük bir ihtimalle tezgah 39 9 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    kanmayın metrodan inip .etroya biniyorlar aynı guzargahta 34 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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