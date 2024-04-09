Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı

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Milletin parasını çarçur edenlere net net mesaj: Kimse ek ödenek için bana gelmesin

Bursa'daki metroda iğrenç bir olay yaşandı. Genç bir kadın, yaşlı bir adamın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını öne sürdü ve adama saldırdı. Metroda bulunan diğer yolcuların da tepki gösterdiği tacizci adam ise 'hasta' olduğunu söyleyerek kadından özür diledi.

"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN"

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda bir hayli sinirlendiği gözlenen kadın ise böyle bir şeyin özrünün olmadığını söyledi ve ortalık karıştı. Metrodaki diğer vatandaşların ise "Yaşından başından utan" dediği duyuldu.