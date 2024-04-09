Bursa'daki metroda iğrenç bir olay yaşandı. Genç bir kadın, yaşlı bir adamın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını öne sürdü ve adama saldırdı. Metroda bulunan diğer yolcuların da tepki gösterdiği tacizci adam ise 'hasta' olduğunu söyleyerek kadından özür diledi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda bir hayli sinirlendiği gözlenen kadın ise böyle bir şeyin özrünün olmadığını söyledi ve ortalık karıştı. Metrodaki diğer vatandaşların ise "Yaşından başından utan" dediği duyuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı - Son Dakika
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da, Ramazan Bayramı öncesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Bayramı'nda ilçede 527 kolluk personelinin görev yapacağını söyledi. Bodrum'a gelenlerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çit, ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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