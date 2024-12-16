Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü

Geniş Video İzle

ABD'nin Florida eyaletinde 2021'de gerçekleşen bir cinayetin zanlısı, bir TikTok videosu sayesinde 3.5 yıl sonra yakalandı. 27 yaşındaki Joana Peca, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Zanlı, sosyal medyada paylaşılan bir video sayesinde Meksika'da yakalandı.

16.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da bebeğinin gözü önünde öldürülen anne cinayetinin zanlısı, bir TikTok videosu sayesinde 3.5 yıl sonra yakalandı.

ABD'nin Florida eyaletinde 31 Temmuz 2021'de işlenen cinayette, 27 yaşındaki Joana Peca, kucağında bebeği ve arka koltukta 4 yaşındaki oğlu varken, yüzünden birçok kez vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan 41 yaşındaki eski erkek arkadaş Benjamin 'Bambi' Robert Williams, sosyal medyada paylaşılan bir video sayesinde Meksika'da yakalandı.

St. Petersburg Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Williams'ın bebeğini görmek bahanesiyle Peca'yı Woodlawn Memory Gardens mezarlığına çağırdığı belirtildi. Olay sırasında araçta bulunan iki çocuk zarar görmeden kurtuldu.

2.8 milyon takipçili bir TikTok hesabı sahibi olan Jasmeen Alexander'ın paylaştığı haber videosu, zanlının yakalanmasını sağladı. Cinayetten 10 gün sonra paylaşılan videoyu gören bir kişi, Williams'ı Meksika'da fark edince durumu ABD Büyükelçiliği'ne bildirdi. Zanlı, 30 Kasım'da Meksiko City'de yakalandı.

Eleni Peca, kızının katilinin yakalanmasının ardından, "Kızımın düğün gelinliğini seçmek yerine, tabutunu seçmek zorunda kaldım. Üç yıl üç ay sonra adalet yerini buldu. Bu yıl Noel hediyem erken geldi" dedi.

St. Petersburg Polis Şefi Anthony Holloway, "Toplum için tehdit oluşturan tehlikeli bir suçluyu yakaladık. Hiçbir şey kaybedilen bir canı geri getiremez ama en azından adalet sağlandı" açıklamasında bulundu.

Birinci derece cinayet ve iki kez çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklanan Williams, şu anda Pinellas İlçe Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor. Zanlı için kefalet hakkı tanınmadı.

Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü
Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü
Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü
Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Cinayet, Florida, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muzaffer Matlı:
    bir insanda beyin yoksa sıkıntı bir haberin aynısını 7 satır yazarmı sadece tıklanması için bir haberi 7 defa yazıyor vallahi alkış beyin çok önemli beyin ?????????? 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Canlı anlatım Dev maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:11:31. #1.12#
SON DAKİKA: Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.