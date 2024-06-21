Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen iğrenç olayda, bir kişi süper marketin arkasında köpeğe tecavüz ederken vatandaşlar tarafından yakalandı.

21.06.2024 13:03
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İğrenç olayın adresi İzmir'in Bayraklı ilçesi... Saat 03.00 sularında bir kişi süper marketin arkasında köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ne yaptığını soran vatandaşa hiçbir şey olmamış gibi "Ne oldu hemşehrim?" diye yanıt verdi.

Mide bulandıran köpeğe tecavüz görüntüleri sosyal medyanın gündeminde de yankı buldu. Görüntüleri paylaşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, olayın İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir süper marketin arkasında gece saat 03.00 civarında gerçekleştiğini belirtti.

PİŞKİN YANIT

Görüntülerde yaşlı adamın köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı görüldü. O sırada suçüstü yakalanınca kendisine ne yaptığı soruldu, verdiği yanıt "Ne oldu hemşehrim?" oldu.

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Bayraklı, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Emre Işık: Kısasta hayat vardır 21 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: İnsanların inandığı bir çok inanç vardır . Ama AHLAK tektir.. 15 0 Yanıtla
  • Kemsl: paylaşmazsan habercilik olmaz mıydı? 4 4 Yanıtla
  • ferhat eser: direk İDAM lafı uzatmaya gerek yok 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser: dayıyı ihracat fazlası diye imha edin 4 0 Yanıtla
  • Bedirhan Aslan: Kısasta hayat vardır derken,yani “köpeğin intikamı”mı demek istiyorsun 4 0 Yanıtla
  • Alp Eren: Onlar için cehennem ateşinden döşekler ve üstlerinede yine ateşten örtüler vardır.iste biz zalimleri böyle cezalandırırız. A'râf / 41. Ayet 3 0 Yanıtla
  • Sait Zeyrek: hayvanları mı yoksa insanları mi rehabilite etmek! 0 0 Yanıtla

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