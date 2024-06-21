Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

İğrenç olayın adresi İzmir'in Bayraklı ilçesi... Saat 03.00 sularında bir kişi süper marketin arkasında köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ne yaptığını soran vatandaşa hiçbir şey olmamış gibi "Ne oldu hemşehrim?" diye yanıt verdi.

Mide bulandıran köpeğe tecavüz görüntüleri sosyal medyanın gündeminde de yankı buldu. Görüntüleri paylaşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, olayın İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir süper marketin arkasında gece saat 03.00 civarında gerçekleştiğini belirtti.

PİŞKİN YANIT

Görüntülerde yaşlı adamın köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı görüldü. O sırada suçüstü yakalanınca kendisine ne yaptığı soruldu, verdiği yanıt "Ne oldu hemşehrim?" oldu.