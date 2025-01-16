Migros Market 3 Günlüğüne Kapatıldı - Son Dakika
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Migros Market 3 Günlüğüne Kapatıldı

Gaziantep'te Migros market, tarihi geçmiş ürünler satışı ve fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle Şahinbey Belediyesi tarafından 3 gün süreyle kapatıldı. Denetimlerin artırıldığı belirtilen açıklamada, tekrar eden ihlallerin cezasının daha ağır olacağı belirtildi.

16.01.2025 22:10
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Tarihi geçmiş ürün satan ve fahiş fiyat uygulayan Migros market 3 gün kapatıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Migros marketin kapısına mühür vurdu

Mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı

Market çalışanlarından, basın mensuplarının çekim yapmasına izin veren zabıtaya tepki

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürün sattığı ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen Migros market şubesi, 3 gün süreyle kapatıldı. Mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı, market çalışanları ise basın mensuplarının çekim yapmasına izin veren zabıtaya tepki gösterdi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tüketicileri mağdur eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimler çerçevesinde ilçede bulunan Migros markete giren belediye ekipleri, market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat politikalarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda raflarda tarihi geçmiş ürünler ve fahiş fiyata satılan ürünler tespit edildi.

Mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı

Denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürün sattığı ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen Migros market şubesine 3 gün kapatma cezası verilerek mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı. Market çalışanlarının ise denetimler sırasında basın mensuplarının çekim yapmasına izin veren zabıta ekiplerine tepki göstermesi ise dikkat çekti.

Başkan Tahmazoğlu sinyali vermişti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise denetimler ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil ancak belediye kanunu bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak halkımızın esenliği, huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına belediye meclisimizde bu ay yeni bir karar aldık. Almış olduğumuz kararla bozuk gıda satan ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine bundan sonra birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatma cezası vereceğiz. Bir yıl içinde 3 defa bir iş yeri ceza alırsa o iş yeri faaliyetten men edilecek. Ruhsatını iptal edeceğiz. O şubenin çalışmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Migros Market 3 Günlüğüne Kapatıldı - Son Dakika

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