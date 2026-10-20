Milas Belediyesi\'ne baskın yapan polis, arama nedeniyle binaya girişleri durdurdu

Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekiplerince sabaha karşı baskın düzenlendi. Belediye'de yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu bildirildi.

Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresnde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi. Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.