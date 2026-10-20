Milas Belediyesi\'ne baskın yapan polis, arama nedeniyle binaya girişleri durdurdu

Milas Belediyesi'ne baskın yapan polis, arama nedeniyle binaya girişleri durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi'ne polis ekiplerince sabaha karşı baskın düzenlendi. Aramalar nedeniyle binaya girişler durdurulurken çevik kuvvet görev aldı, içeride bazı birimlerde arama sürüyor ve operasyona açıklama yapılmadı.
Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekiplerince sabaha karşı baskın düzenlendi. Belediye'de yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu bildirildi.
Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresnde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi. Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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