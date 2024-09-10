Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

İstanbul Ataşehir'de, araba satın alan Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, iki grup arasında çıkan tartışmada başından silahla vurularak öldürüldü. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

10.09.2024 12:59
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Milli sporcu Caner Tikicieri'nin İstanbul'da yaklaşık bir hafta önce yaşanan bir olayda öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 Eylül günü Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları da günler sonra öğrenildi. Kick Boks Federasyonu üyesi, milli kick boksçu ve antrenör Caner Tikicieri bir süre önce yeni bir araba satın aldı. İddiaya göre bu araba nedeniyle satın aldığı kişilere yaklaşık 250 bin lira borcu oldu. Bu borç nedeniyle husumet oluştu.

BAŞINDAN VURULDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay günü Caner Tikicieri ve alacaklısı Halil G. (25), yanındaki birkaç arkadaşı ile konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre konuşma kısa sürede kavgaya; ardından silahlı çatışmaya dönüştü. Halil G. Tikicieri'nin başına ateş etti. Yaralanan Caner Tikicieri yere yığıldı. Onun arkadaşı Buğra Ş. ise Halil G.'ye ateş etti. Kafasından mermi sıyıran Halil G. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caner Tikicieri hayatını kaybetti.

"YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Halil G. ilk ifadesinde silah kullanmadığını iddia etti. Halil G.'nin ifadesinde; "Caner'e araba sattım bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner'in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner'i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım" dediği öne sürüldü.

TANIK İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheli ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri görgü tanığının da ifadesinde başvurdu. Tanık ifadesinde olay yerinde kavga sesi duyarak dışarıya çıktığını, iki grubun kavga ettiğini Halil G.'nin Caner Tikicieri'ne ateş ederek yaraladığı daha sonra Buğra Ş.'nin de Halil G.'yi yaraladığını söylediği öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Elde edilen bu bilgiler ışığında olayda silah kullanan Halil G. ile beraberindeki Muhammed Y.G. (19) ve Kadir G. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kick Boks, Ataşehir, İstanbul, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İshak Klein: Nasıl bir ülke oldu arkadaş!.. Yemi ediyorum bazı vilayetlerde içeride yatmak daha güvenli sanki!.. Dünyanın en büyük açık cezaevi gibiyiz.. suç işleyenlerin çoğu adalet dediğimiz saçma sapan sistem yüzünden dışarıda elini kolunu sallayarak gezebiliyor.. Vefat eden arkadaşa Allah’tan rahmet diliyorum:( 103 1 Yanıtla
  • Ramo: ortalık yangın yeri bizim hakim ve savcılar aynanın karşısına geçmiş sakız çğniyorlar 77 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: silahlar toplansın asker polisin dışında hiç kimsede silah olmasın bu ne ya herkeste var 72 1 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Hiçbir yumruk mermi kadar hızlı değildir.. 32 6 Yanıtla
  • Emin çetiner: 19 yaşında arabası var vay be 4 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: eğer bir ülkede her gün böyle cinayetler işleniyorsa ve bu olaylar hakkında hiç bir önlem alınmıyorsa önlem almayanları dikkatlice izleyin ve araştırın 0 0 Yanıtla

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