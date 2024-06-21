Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti

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Chiara King, isimli sosyal medya fenomeninin eski sevgilisi olan Eren San, King'in günlüğünde yazanları okuduktan sonra ilişkisini bitirdiğin söyleyerek King'in, para avcısı olduğunu anlattı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Chiara King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtarak yaşadığı birliktelikler üzerinden insanlara tavsiyeler veriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden takipçisi olan fenomenin öteki yüzü ise duyanları hayrete düşürdü.

"ANNESİYLE BERABER ÇALIŞAN BİR MİLYONER AVCISI"

Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Türk işadamı Eren San, King'in günlüklerini ele geçirerek, onun zengin erkekleri ağına düşürdüğünü ve beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını ifşa etti. San, "Chiara ile geçen yıl Bodrum'da tanıştık. Geçtiğimiz aylarda ise ayrıldık. Ayrılık nedenimiz günlüklerini ele geçirmem. Yaşadığı ilişkileri tüm detaylarıyla o günlüğe yazmış. O bir milyoner avcısı. Annesiyle birlikte çalışıyor, zenginleri ağına düşürüyor, parasından, çevresinden yararlanıyor." dedi

"BERABER OLDUĞU ERKEKLERE BİLEREK HPV BULAŞTIRIYOR"

Eren San, sözlerinin devamında "En korkuncu ise o bir HPV hastası ve bu hastalığı bilerek, isteyerek beraber olduğu tüm erkeklere bulaştırıyor. Bunları da günlüğünde açıkça yazmış." ifadelerini kullandı.

ORTAYA ÇIKANLAR HAKKINDA SESSİZ KALDI

25 yaşındaki fenomenden, eski sevgilisinin söyledikleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ortaya çıkan bu gerçek sonrası gözler şimdi Chiara King'e çevrilmiş durumda.