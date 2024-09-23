Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti - Son Dakika
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Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 21 yaşındaki Ceren Koç, 20 yıldır görüşmediği babasının ameliyat günü kendisine böbreğini vermekten vazgeçtiğini söyledi. Sunucu Oktay Kaynarca duydukları karşısında şaşkına dönerken Ceren'in yaşadıkları herkesi derinden etkiledi.

23.09.2024 15:16
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 21 yaşındaki böbrek hastası Ceren Koç'un yaşadıkları yarışmaya damga vurdu.

"BAŞ AĞRISIYLA HASTANEYE GİDİP BÖBREKLERİMİ KAYBETTİĞİMİ ÖĞRENDİM"

Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Koç, bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve bağış beklediğini söyleyen Koç, "Organ nakli bekliyorum. Şu an diyaliz sürecindeyim. Nakil olacaktım aslında, imkanım vardı ama ameliyat günü nakilim iptal oldu. Hastalığımı çok sonra öğrendim. Okullar açılmadan yüksek tansiyon ve yüksek baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittim. Birden böbreklerimin yüzde 80'nini kaybettiğimi öğrendim. Hemen bir hastaneye yatış, ilaçlar, ameliyatlar… Böyle bir serüven başladı. O süreçte annem tek başına çaresiz kaldığı için birinin yardımına ihtiyacı vardı. Kendisi onunla iletişime geçmiş bizi yalnız bırakmaması için" dedi.

"BABAMIN BAŞKA BİR AİLESİ VAR, 20 YIL GÖRÜŞMEDİK"

20 yıldır görüşmediği babasıyla hastalık sürecinde bir araya geldiğini belirten yarışmacı, "O zamana kadar babamı hiç görmemiştim. Görüşmüyorduk. Kendisinin başka bir ailesi var. Görüşmeyi hiçbir zaman zaten kendisi de istememişti. Ben aklım yetene kadar anneannem ve annemle yaşıyordum o zamanlar" şeklinde konuştu.

Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti

"BABAMI HASTANEDE GÖRÜNCE AFFETTİM"

Ceren Koç, "Annene ve anneannene babanı merak ettiğini hiç sormadın mı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Küçükken elbet. Babalar gününde duygusal anlar yaşanıyordu. İnsan eksikliğini de hissediyordu zaman zaman ama annem ve anneannemle mutlu olmayı öğrenmiştim. O yüzden de hiç sorgulamamıştım. Çünkü annem bana yetiyordu. Dış olarak hiç sorgulamamıştım. İçimden her zaman sorgulardım ama ihtiyacını hissetmedim. Çünkü annem hiçbir zaman eksikliğini hissettirmedi. O yüzden hastaneye gelene kadar hastaneye geldikten sonra da, o an kabullenemedim ama o hastalığın verdiği ölüm korkusu… ben neye, kime karşı kafa tutuyorum? Bu yüzden affedemeyeceğim kimse yok diye düşündüm. Kendisini de affettim o zaman."

"BABAM AMELİYAT GÜNÜ BÖBREĞİNİ VERMEKTEN VAZGEÇTİ"

Babasının kendisine böbreğini vermek için gerekli tahlilleri yaptırdığını ancak ameliyat günü vazgeçtiğini belirten Ceren Koç, "Böbreğini vermekten sonra da vazgeçti. Vermeyeceğini kabullendikten sonra ben kendim için asla üzülmedim. Annemin doku uyumu olmadı, kan uyuşmazlığı oldu. O yüzden annemin çaresiz kalmasına daha çok üzüldüm. Kendim için üzülmedim. Her şeye rağmen hayat çok güzel. En azından diyaliz gibi bir imkan var" şeklinde konuştu.

KAYNARCA: HAYATIN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMAZ

Hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Ceren Koç'la ilgili konuşan Oktay Kaynarca "Hayatın ne getirip ne götüreceği belli olmaz. Meseleye hep doğru bakmak, birçok şeyi değiştirmeye başlıyor bir süre sonra. İyi şeyler bekleyelim umarım iyi şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
Milyoner\'e katılan Ceren\'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti

Oktay Kaynarca, Televizyon, Ameliyat, 3-sayfa, Böbrek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    uğur Dündar Arena programıyla ekranlara geri dönüyor 25 eylülde tekrar ekranlarda son zamanların yokluğunu yoğun hissettiğimiz bir programdı çok mutluyuz 3 15 Yanıtla
  • Süleyman Atış:
    Oktay bey seni seviyorum başarı bir oyuncu olduğun için ve çok iyi bir baba olduğunada inaniyorum şu Ceren kardeşimize yardımcı olsan oda senin bir evladın gibi 10 0 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Üzdün kız 9 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Kardeşim benim içimi yaktın. Aynı şeyleri bende yaşıyorum babasızlığı. Zannedersem üvey anne Babanın kararını değiştirmiştir 4 0 Yanıtla
  • Uğur Erdem:
    Okurken gözlerim doldu biz de bizdeki dertle dertleniyoruz ne dertler var meğersem 0 0 Yanıtla
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