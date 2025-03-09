Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, hastanede hipotermiden yaşamını yitiren Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2 Mart'ta öğlen saatlerinde kolundaki çantasıyla Kağıthane'deki evinden çıkan Gürel'in minibüse binip Şişli'ye gittiği ve oradan da Mecidiyeköy metrosuna gittiği öğrenildi. Gürel'in turnikelerdeki aceleci tavrı ve otobüs şoförüyle diyaloğu dikkat çekti.

09.03.2025 11:54
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İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek amacıyla Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.

Kayıp ihbarının ardından ormanda yapılan arama çalışmalarının dördüncü gününde, saat 01.15'te uyur halde bulunan Güler, kaldırıldığı hastanede hipotermi kaynaklı organ yetmezliği ve iç kanamadan yaşamını yitirdi. Ece Güler'in ölümünün ardından, ormanda kaldığı süre boyunca ne yaptığı ise sır olarak kaldı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre eşine kırıldığı ve patronuna kızdığı için Belgrad Ormanı'na giden Gürel, telefonuna gelen hiçbir çağrıyı açmadı. Sadece bir arkadaşına bulunduğu yerden resim atan ve ardında bıraktığı birçok soruya cevap vermeden bu dünyadan ayrılan Ece Gürel'in yeni görüntülerine Show Haber ekibinden Uğur Alattinoğlu ulaştı.

Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

TURNİKELERDEKİ ACELECİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

2 Mart'ta öğlen saatlerinde kolundaki çantasıyla Kağıthane'deki evinden çıkan, minibüse binip Şişli'ye giden mimarın bir sonraki adresi Mecidiyeköy metrosu oldu. Turnikelerdeki aceleci tavrı görüntülere yansıyan Ece Gürel, metrodan 9 durak sonra Hacıosman'da inip Belgrad Ormanına giden otobüse bindi.

"TEŞEKKÜR EDERİM YA UNUTMUŞUM"

Otobüs kaptanı ile ilerken kısa bir diyaloğa giren Ece Gürel, şoförün "Burada mı ineceksin?" sorusuna "Teşekkür ederim ya unutmuşum" yanıtını verdi. Dalgınlığı dikkat çeken Gürel otobüsten indi yaklaşık 1 km yürüdükten sonra ormana vardı. Mimar Ece Gürel'in bulunana kadar son görüntüsü ormana yürürken ki hali oldu.

Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

ARKASINDA BİR BİLMECE BIRAKTI

Kimi biraz dargındı diyen eşini suçladı, kimi her şeyi bunaldığı baskı gördüğünü söyleyen iş hayatına bağladı. Telefonu varken arayanları cevapsız bırakması, soğuk ve ıssız ormanda montunu çıkarması. Tam kurtuldu derken kurtulamaması. Kayboluşu, bulunuşu, ani ölümü, astroloji merakı, bunların hepsi kafaları karıştırdı.

SON MESAJINI YOLLADI

X-Ray'dan geçti, daha sonra billboarddaki reklama bakış atıp, yürümeye devam etti. 9 durak sonra Hacıosman'da indi. Ardından Belgrad Ormanı'na giden otobüse bindi. Yaklaşık yarım saat sonra otobüsten indi. Otobüsten indi yaklaşık 1 kilometre sonra Belgrad Ormanı'na girdi, İngiltere'deki çocukluk arkadaşıyla mesajlaştı.

SIRLARIYLA AYRILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Ekipleri başta olmak üzere herkes ondan gelecek bir haberi bekliyordu. Dördüncü gününde vücudu 25 derece ve soğuktan titrerken bulundu genç kadın.... Bulunduğu sırada hipotermi geçiren Ece Gürel, acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi altına alınsa da hipotermiye yenik düşen Gürel, yaşam savaşını kaybetti.

Mimar Ece Gürel\'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mecidiyeköy, Kağıthane, Belgrad, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Mimar, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • AHMET YILMAZ:
    CÎNAYET 29 5 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    mimar mimar mimar tamam mimar her isiminin başına mimar yazıyorlar mimar büyücü cadı satanist sadoşişt komünist anti materyalist hepsi var ece gürel degilde ev hanımı bir kadın ormanda büyü yaptıkı içın ölseydi büyü büyü cadı ormanda derdiniz 6 23 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    Aslinda bu konuya yorum yapmak istemiyorum ama bu ablanın cadi rituel tarot felan derken muhtemelen orada baska bir ritueli yapmak icin geldi ve sonrasi daha facia kapıldı bazı şeylere akliyla mantığı arasina girdi ve kayboldu sonuç malesef geri dönülmez bir yola girdi allah affetsin rahmet etsin 6 11 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    1_ birincisi..bu kışta bu kadını oraya kim sürükledi ..._2 ikincisi neden tek başına yanına kimse almadan gitti.. _3 üçüncüsü.. neden eşine haber vermeden gidiyor ormana. bu temel üç sorunun üstüne durulmalı. 3 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bulundugunda ıllakı konusmustur neden soyledıklerı yayınlanmadı örtpasmı var 1 1 Yanıtla
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