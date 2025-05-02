Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor - Son Dakika
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Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor

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İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili yaşı 18'den küçük olduğu için muhtemelen 10 yıl yatıp çıkacak. TBMM, bu tür vakaları önlemek için Avrupa ve ABD'deki gibi çocuk katillerin cezalarını artıracak.

02.05.2025 07:37
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Türkiye'yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin 18 yaşından küçük olması sebebiyle indirimli ceza alacak olması tartışma konusu olmuştu. 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan katil, 'çocuk indirimi' uygulanacağı için hukukçulara göre 10 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek.

CEZALARIN ARTIRILMASI İÇİN ADIM ATILIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hem Minguzzi'nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde TBMM'nin "Yeni 'Minguzzi'ler olmasın" diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun raporunda da söz konusu cezaların artırılmasına yönelik öneriler yer alacak.

Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Yine 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması hâlinde de bir ceza sorumluluğuna yer verilmiyor. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunuyor. TBMM Araştırma Komisyonunun önerileri arasında söz konusu bu cezalara yeni bir kademelendirme getirilmesi ve cezaların artırılması yer alıyor.

AVRUPA'DAKİ CEZALAR TÜRKİYE'DEN DAHA CAYDIRICI

Birçok Avrupa ülkesinde de çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye'den daha caydırıcı. Komisyon, Avrupa'daki örnekleri de inceleyerek özellikle Minguzzi örneğinde olduğu gibi, vahşice işlenen cinayetlerde katil 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır bir ceza uygulanmasını gündeme getirecek. Bazı ülkelerde çocuk failler, işledikleri suça göre yetişkin gibi yargılanıyorlar ve yetişkinlere verilen cezalar uygulanıyor.

ABD'de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor. ABD'de 1993 tarihli bir davada mahkeme, 4 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldüren 13 yaşındaki çocuğu yetişkin olarak yargılamış ve ceza indirimi uygulamamıştı. Kanada'da 14 yaş üstü suçlular, yine işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemesinde yargılanabiliyor. İngiltere'de de ağır suç işleyen 10 yaş üstü çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor. Öte yandan cinayetle ilgili yaşları 18'den küçük iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor

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Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Tunc:
    Yasa Tasarısına Şunu da Ekleyin : Bu ülkede birileri ölmeden yada canı yanmadan yasa gelmeyecek. Yahu illa birilerine birşley mi olsun. birileri ölsün canı mı yansın. Yazıktır günahtır. Adam gibi yasa yapacaksınız yapın yapmıyorsanız Alayınız o meclisi terk edin. Hoş zati alayınız ( İstisnalar kaideyi bozmuyor) orda rant ve çıkar için oturuyorsunuz. bir işe de yaradığınız yok. 70 4 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bir bakanın veya başbabanın çocuğu.torunu bu şekil cinayete kurban gitse.bak hemen geriye dönük yasayı hemen çıkarırlar 55 1 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Direkt kısasa kısas uygulanması gerek. Yarın bunlar hapse atacaklar 2 gün sonra çıkıp ülkenin ve milletin başına bela ve lanet olarak gelecekler. Yeterince eşkıyaların elinde ülke ve millet. 54 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Suçu işlediyse yaş küçükmüş büyükmüş ne fark eder. Bu olayda bilerek isteyerek tekrar geri gelip öldürüyor çocuğu neymiş yaşı 18 den küçükmüş kazayla öldürmüyor psikopat ruhlu cani isteyerek gelip öldürüyor gönül İdam cezası alsın isterdi de yok maalesef geberene kadar çıkmasın içeriden. Öteki tarafta zaten çekeceği ceza ona yeter de artar bile. 41 0 Yanıtla
  • fikret :
    En Fazla 10 Yıl mı? Rezalet.. Avrupanın Gözünü Seveyim.. 37 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Cezalar caydırıcı olmadığı sürece suçlar katlanarak devam eder. Adalet adalet adalet NOKTA 31 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bu durumda Ailelere de ceza verilmesi lazım. Ancak o zaman bir nebze düzelir. 15 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu çocuk da aynı sanki daha öncede defalarca bıçak kullanmış gibi hareket ederek munguziyi katlediyor. Görüntüler bunu gösteriyor. 8 0 Yanıtla
  • Sait Bakaç:
    çocuk bunlar çocuk katil çocukları savunmuyorum ama onlarda çocuk bizim ülkemizde neden çocuklar bu kadar rahat suça bulaşabiliyor çocuklarımızı neden koruyamıyoruz kim engeliyor bizi kim bırakmıyor olabilir. 0 7 Yanıtla
  • USTA BİRİ:
    valla KISAS uygulansın matematik işlemlerine gerek yok göze göz dişe diş kana kan 6 0 Yanıtla
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