Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 2 sanık, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

24'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi duruşmaya oğlunun saçlarından yapılmış bir kolye ve fotoğrafının basılı olduğu bir tişört ile katıldı.

Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, "Sokakta katil istemiyoruz" sloganları attı.

AİLEYE SÖZ VERİLMEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; anne Yasemin Minguzzi ve baba Andre Minguzzi, duruşmada söz alarak oğullarının nasıl katledildiğini anlatmak istedi. Ancak mahkeme heyeti anne ve babaya konuşması için söz hakkı vermedi. Bunun üzerine aile avukatları, mahkemenin tarafsızlığını sorgulayarak reddi hakim talebinde bulundu.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Aile avukatlarının reddi hakim talebinin ardından, mahkeme heyeti davaya devam etmeme kararı aldı. Duruşma 17 Temmuz saat 10.00'a ertelendi.

REDDİ HAKİM TALEBİ NEDİR?

Reddi hakim talebi, bir davada görevli olan hakimin tarafsızlığından şüphe duyulması durumunda, ilgili tarafın bu hakimin davadan çekilmesini istemesidir. Minguzzi ailesinin talebi değerlendiriliyor. Eğer talep kabul edilirse dosyaya başka bir mahkeme heyeti bakacak eğer reddedilirse mevcut heyet duruşmalara devam edecek.