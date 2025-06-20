Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi - Son Dakika
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Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

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Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi
20.06.2025 14:53
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Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yürütülen davada 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Ailenin reddi hakim talebinin ardından, mahkeme heyeti davaya devam etmeme kararı aldı. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 2 sanık, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

24'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi duruşmaya oğlunun saçlarından yapılmış bir kolye ve fotoğrafının basılı olduğu bir tişört ile katıldı.

Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, "Sokakta katil istemiyoruz" sloganları attı.

Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

AİLEYE SÖZ VERİLMEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; anne Yasemin Minguzzi ve baba Andre Minguzzi, duruşmada söz alarak oğullarının nasıl katledildiğini anlatmak istedi. Ancak mahkeme heyeti anne ve babaya konuşması için söz hakkı vermedi. Bunun üzerine aile avukatları, mahkemenin tarafsızlığını sorgulayarak reddi hakim talebinde bulundu.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Aile avukatlarının reddi hakim talebinin ardından, mahkeme heyeti davaya devam etmeme kararı aldı. Duruşma 17 Temmuz saat 10.00'a ertelendi.

REDDİ HAKİM TALEBİ NEDİR?

Reddi hakim talebi, bir davada görevli olan hakimin tarafsızlığından şüphe duyulması durumunda, ilgili tarafın bu hakimin davadan çekilmesini istemesidir. Minguzzi ailesinin talebi değerlendiriliyor. Eğer talep kabul edilirse dosyaya başka bir mahkeme heyeti bakacak eğer reddedilirse mevcut heyet duruşmalara devam edecek.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından beş yerinden bıçaklanmıştı. Olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi'ye tekmelerle saldırmıştı. Ağır yaralanan Mattia, hastanede 14 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet failleri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • 123456:
    sadece ADALET istiyoruz... 205 1 Yanıtla
  • Nacisule1:
    Bu çocuğun kanını yerde bırakmayın 182 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Adalette bak ya adalet i bu şimdi giden evlat yanan anne başkası sının acısı anlamayan mahlukatlar adalet yok yok yok Türkiye yok olmuş aldı başını gidiyor cokk özüldüm evladını katledilen bir anne olarak ben anlarım o anin acısını başkası anlamaz yaşayan anlar ???????? 125 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Rezillikte son perde 121 1 Yanıtla
  • Unal Yasar:
    Hangi adaleti istiyoruz arkadaşlar? Adalet ismi artık çocuklara verilen bir isim oldu ve olmayan adaletin bakanlığı var. Dünyada ilkleri başaran ülkelerdeniz ki olmayan bir sistemin bakanlığı olan tek ülkeyiz. 87 3 Yanıtla
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