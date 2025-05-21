Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama - Son Dakika
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Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama

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Minguzzi cinayetinde verilen \'bıçak\' kararı için başsavcılıktan açıklama
21.05.2025 17:52  Güncelleme: 18:27
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Minguzzi cinayetinde verilen \'bıçak\' kararı için başsavcılıktan açıklama
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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü olayda kullanılan bıçakla ilgili takipsizlik kararı verildi. Karara ilişkin açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Verilen karar, suça sürüklenen çocuğun olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır" denildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçağa ilişkin verilen takipsizlik kararına yönelik yaptığı açıklamada "Suça sürüklenen çocuk B.B.'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır" denildi.

İstanbul Kadıköy'de, Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından vücudunun beş yerinden bıçaklandı.Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan genç, 15 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

KULLANILAN BIÇAK İÇİN TAKİPSİZLİK KARARI

B.B. ve U.B., "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla yargılanırken, B.B. hakkında ayrıca "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da ayrı bir soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan bıçak, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelendi. İnceleme sonucunda hazırlanan raporda bıçağın; 10.3 cm uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik saplı olduğu tespit edildi.

Edinilen bulgular doğrultusunda bıçağın 6136 sayılı kanunda belirtilen yasaklı bıçaklardan olmadığı kanaatine varılarak, B.B. hakkında bu suç yönünden takipsizlik kararı verildi. Bu gelişmelere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yönelik bilgilendirici bir açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılığın açıklamasında, 24 Ocak 2025'te yaşanan ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayda, B.B.'nin elinde bulunan suç aletine dair "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçu kapsamında soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 7 Mayıs 2025 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen yasaklı nitelikteki bıçaklar arasında yer almadığı belirtildi.

"BIÇAĞI SUÇ ALETİ OLMAKTAN ÇIKARMAZ"

Açıklamada, "Suç aletinin niteliğine ilişkin ayrı dosyadan yürütülen soruşturmada kriminal raporuna istinaden nitelik yönünden değerlendirme yapılarak takipsizlik kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk B.B.'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır" denildi.

Minguzzi cinayetinde verilen \'bıçak\' kararı için başsavcılıktan açıklama

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy, 3-sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aa:
    eksik haber verirlerse böyle sonuçlar çıkar.millet ne anlıyordu bıçaklamada kullanılan alet suç sayılmadi anlıyor 5 0 Yanıtla
  • bak bana:
    6136 sayılı kanuna göre ceza aşınacak bir bıçak değil mal gibi açıklarsanız haber yaparsanız millette anlamaz tabi, cinayetten ceza alacak ancak bıçak taşımaktan almayacak yani 3 0 Yanıtla
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