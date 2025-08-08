Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi - Son Dakika
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
08.08.2025 13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
İstanbul'da bir minibüste kaydedilen görüntüler kısa sürede infial yarattı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, bir minibüs şoförünün aracı kullandığı sırada yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izlediği ve telefonu kulağına götürerek sesleri dinlediği görüldü.

İstanbul'da kaydedilen bir minibüs görüntüsü sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Cep telefonuyla çekilen video, şehir içi yolculuk yapan vatandaşların güvenliği ve huzuruna dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Görüntülerde, minibüs şoförünün direksiyon başındayken, yolculara aldırış etmeden cep telefonundan cinsel içerikli film izlediği açıkça görülüyor. Daha da dikkat çekici olan ise şoförün videoyu sadece izlemekle kalmayıp, telefonu kulağına götürerek sesleri dinlemesi oldu. Yaşananlar araçtaki yolcular tarafından kayıt altına alındı.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sorumsuz davranış, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayın ardından yetkililerin harekete geçip geçmediği henüz bilinmezken, minibüs şoförünün kimliğine ve çalıştığı hatta dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 24Erzincan:
    insanlıktan çıktık… 11 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Böyle başa böyle tarak 9 1 Yanıtla
  • emir2003:
    Patavatsız ayı, ruhsatını iptal edin bunun 9 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    haahahah. ulan ne hale geldik. 6 0 Yanıtla
  • satasuat1907:
    Oyy Oyy kolay gelsin 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
