Yabancı uyruklu şahsın telefonundan arşiv çıktı! Gizli gizli kayıt alıyormuş - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahsın telefonundan arşiv çıktı! Gizli gizli kayıt alıyormuş

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İstanbul'da minibüse binen yabancı uyruklu şahsın, kadın yolcuların fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edildi. Gizlice yolcuları çektiği farkedilen şahsa, durumu fark eden vatandaşlar müdahale etti. Şahsın cep telefonu incelendiğinde çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve videoya ulaşıldı.

05.09.2024 14:15  Güncelleme: 14:49
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İstanbul Sarıyer'de minibüste kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen İran uyruklu şahıs yakalandı. Sosyal medyada yer alan videoda şahsa ait telefon içerikleri paylaşıldı. Çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve videonun bulunduğu telefonda, başka kadınlara ait görüntülerde tespit edildi.

HERKESİN GÖRÜNTÜLERİNİ ALMIŞ

Sarıyer'in Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'ndeki minibüste yabancı uyruklu bir kişinin kadınların fotoğrafını çektiğinin farkedilmesi üzerine görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafının çekildiğini ifade eden bir kadın, "Bir abla uyardı beni. Ben fark etmedim bile. Herkesin fotoğrafını çekmiş. Milletin dudağını çekmiş" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF VE VİDEO ARŞİVİ ÇIKTI

Başka bir kadının ise "Ben gördüm onu çekerken, benim önümdeydi" sözleri dikkat çekti. Şahsın telefonundan çok sayıda kadının gizlice çektiği fotoğraflarının yanı sıra cinsel içerikli fotoğraf ve videolar da çıktı. Aminali H. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahsın telefonundan arşiv çıktı! Gizli gizli kayıt alıyormuş

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Son Dakika 3.Sayfa Yabancı uyruklu şahsın telefonundan arşiv çıktı! Gizli gizli kayıt alıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Önder null: reisinizin eseri 130 24 Yanıtla
  • Ali Arslan: Dedik ki bunlar namusumuza göz diker ,misafirlik uzadı savaş yok gönderin vatanlarına diye,her yerden bu tür iğrenç haberler geliyor,hala göndermeyenler sizi bilmem ama biz namusumuz için yaşarız,kötü olaylar yaşanacak yaşanıyor bunumu istiyorsunuz 139 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik: telefonun üzerine oturtsunlar 104 1 Yanıtla
  • Tazmanya: suriyeah suriyeah 76 8 Yanıtla
  • Harun Çelik: Suriyeli din kardeşlerimiz ekepeye alkış alalım 67 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tayyoşun ülkesinde yaşanır boyle şeyler 55 9 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tek sebebi erd 31 5 Yanıtla
  • ????? ????: Şaşırdık mı?) 17 3 Yanıtla
  • serkan keskin: kesin norvecli dir 14 2 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk: Yabancı uyruklu diyor herhalde İngiltere vatandaşı. Suriye Irak Afgan Pakistan olacak değil ya. 10 4 Yanıtla
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