Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı

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Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin iki gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Şirin'in katiliyle birlikte ölüme gittiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

04.11.2024 14:45
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31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulunmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatmıştı. Küçük Şirin'in cansız bedeni iki gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuş, katil zanlısı M.Ö. (49) cinayeti itiraf etmişti.

KÜÇÜK ŞİRİN'İN ÖLÜM YOLCULUĞU KAMERADA

Kan donduran olayla ilgili çıkan son görüntü yürekleri yaktı. Küçük Şirin'in katil zanlısı ile yol kenarında ölüme gittiğinden habersiz yürüdüğü anlar paylaşıldı. Görüntüde Şirin'le yürüyen M.Ö.'nün sonrasında aynı yolda tek başına ilerlediği görüldü.

ŞİRİN, ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.

Minik Şirin\'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mmt Erd:
    Afganistan a laf atan ahmaklar. Afganistan'da bunu yapanın cezası meydanda idam edilir cesedi ibret olsun ders alınsın diye meydana asılır. Bizdede vatandaşın yiyemedigi yemekler yedirilir hapis te doktor vs ilaç hepsi ücretsizdir. İşte adalet dünya bizi kıskanıyor 29 8 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Ailesi televizyona çıkmasa kızın cesedini bulamayacaklar nasıl bir ülkeye döndük karakola gidiyor ailesi başımdan sağıyorlar biz haber veririz diye sonra tv ye çıkıyorlar öyle bulunuyor memleket bitmiş 16 2 Yanıtla
  • mehmed demir:
    Ulan Krolar ne lan bu sizden çektigimiz 3 3 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    bu soysuzu, zavalli kiz büyüğü olarak görüp , zarar gelmez diye düşünüp yaninda yuruyerek ölüme gitmiş. adam kader kızın anasi babasida suçlu, dünya ya getirmek isin en kolay kısmı, sahip cikip korumakta gerek çocukları 4 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    ulan dünya ne hale geldi 2 0 Yanıtla
  • Ogunulus:
    O cocugu dilendiren ana baba enaz o alcak kadar sucludur 1 0 Yanıtla
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