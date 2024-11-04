Minik Şirin\'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı

3.Sayfa

Yavaş\'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel\'in yanıtı çok net

Yıldız futbolcu sahaya sekerek terk etti

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

Teknik direktör istifa etti

Çanakkale Boğazı\'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulunmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatmıştı. Küçük Şirin'in cansız bedeni iki gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuş, katil zanlısı M.Ö. (49) cinayeti itiraf etmişti.

KÜÇÜK ŞİRİN'İN ÖLÜM YOLCULUĞU KAMERADA

Kan donduran olayla ilgili çıkan son görüntü yürekleri yaktı. Küçük Şirin'in katil zanlısı ile yol kenarında ölüme gittiğinden habersiz yürüdüğü anlar paylaşıldı. Görüntüde Şirin'le yürüyen M.Ö.'nün sonrasında aynı yolda tek başına ilerlediği görüldü.

ŞİRİN, ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.