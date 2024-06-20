Model adayı genç kız, Diana Belyaeva, erkek arkadaşı ile öpüştükten saniyeler sonra dalgalara kapılıp hayatını kaybetti

3.Sayfa

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kırmızı ve turuncu listeye 4 çizik daha

"Sen insan değilsin! Allah bildiği gibi yapsın seni"

20 yaşındaki model adayı Diana Belyaeva, erkek arkadaşı ile öpüştükten bir kaç saniye sonra dalgalara kapılıp boğularak hayatını kaybetti. Çevredekiler, yardım etmek yerine genç kadının son anları videoya aldı.

Diana ve erkek arkadaşı, Rusya'nın Soçi tatil beldesinde sığ sularda yürüyüş yapıyordu.

Çift romantik bir an paylaşırken dev bir dalga tarafından aniden savruldu. Diana, ayağa kalkmaya çalışırken akıntı kendisini daha da uzağa sürükledi.

Erkek arkadaşı, yardım çağırmaya çalıştı ve hatta onu kurtarmak için tehlikeli sulara girdi. Ancak dalgaların şiddeti onu geri itti.

Üç gündür cesedine ulaşılamayan Diana'nın öldüğü tahmin ediliyor.

Sosyal medyada, etraftakilerin onu kurtarmak yerine izlemeleri veya çekim yapmaları büyük tepki topladı.

Bir yorumda, "Adamlar çaresiz kıza, onun ölümüne baktılar," denildi. "Böyle dalgalar korkutucudur ve hemen tepki vermek gerekir."

78.ru haber sitesine göre, "Şahitler bir turistin denize sürüklendiğini gördü, ama kimse yardım etmeye gönüllü olmadı."

Bir yorumcu, "Adamlar sadece durup onun ölüşünü izledi," dedi. "Ve bazıları olanları telefonlarıyla filme aldı."

Bir başkası, "Biri hızlıca harekete geçseydi kurtarılabilirdi," dedi.

Bazıları, "denizde tehlikeli yüzmeyi başlatan" erkek arkadaşını eleştirdi.

Yerel bir rapora göre, "Çift kötü havada kıyıya geldi. Gençler birbirlerini şaka yollu ittiler ve kendilerini suda buldular. Adam akıntıyı aşarak çıkmayı başardı, ama kız arkadaşı dalgalar tarafından sürüklendi...

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.