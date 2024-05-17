Moldova'da Canlı Gömülen Adam Polisler Tarafından Kurtarıldı

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Moldova'da 62 yaşındaki bir adam, dört gün canlı olarak gömüldüğü çukurdan tesadüfen yardım çığlıkları duyan polisler tarafından kurtarıldı.

Polisler, yakındaki bir cinayeti araştırırken yer altından gelen boğuk yardım çığlıklarını duydu.

Olay, pazartesi günü 74 yaşındaki bir kadının evinde ölü bulunmasının ardından başladı. Polis, kadının ölümünden şüphelenilen bir kişiyi tutukladı ve aynı köydeki evini ararken yerden gelen yardım çığlıklarını duydu. Hemen kazmaya başladılar ve geçici bir mezarın girişinde gömülü adamı buldular.

Çarşamba günü yayınlanan polis görüntüleri, adamın kurtarıldığını gösteriyor. Bilinci yerindeydi ve boynunda bir yara vardı. Adam, kendisinin ve 18 yaşındaki şüphelinin birlikte alkol aldığını ve tartışmaya başladıklarını anlattı. Şüpheli, adamı bıçakla yaraladıktan sonra bir çukura atıp üzerine toprak atmış.

Polisler, şüphelinin ertesi gün, pazar gecesi veya pazartesi sabahı erken saatlerde yaşlı kadını öldürdüğüne inanıyor. Şüpheli, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı ve suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kurtarılan adam hastanede tedavi görüyor. Bir yerel sakin, ölen kadın hakkında, "Çok saygın bir kadındı, kimseyle hiçbir sorunu yoktu," dedi.