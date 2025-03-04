''Motora 4 kişi biniyoruz'' diye hava atan genç kızlar, bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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''Motora 4 kişi biniyoruz'' diye hava atan genç kızlar, bedelini ağır ödedi

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Sosyal medyada ''Merak etme anne, biz 4 kişi biniyoruz'' paylaşımı yapan genç kızlara, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 29 bin 805 TL ceza kesildi

04.03.2025 13:13
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Sosyal medyada "Merak etme anne, biz 4 kişi biniyoruz" notuyla paylaşılan bir görüntü, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bir süre sonra motosikleti durduran ekipler, motora 4 arkadaşıyla binen genç kıza 29 bin 805 TL cezai işlem uyguladı.

Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı "Mizah yaparken ceza yemişler" ve "Trafik kurallarına uymamak şaka kaldırmaz" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

\'\'Motora 4 kişi biniyoruz\'\' diye hava atan genç kızlar, bedelini ağır ödedi

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Motora 4 kişi biniyoruz'' diye hava atan genç kızlar, bedelini ağır ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • erkan zengin:
    keşke düşseydiniz vallahi üzülmem 51 33 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    DÜŞMEYİ BIRAK ÇOK SIĞIR VAR BU ÜLKEDE EKONOMİ KRİZ OLAN BİR ÜLKEDE BUNLAR NORMALDİR ?????? 1 2
  • Neowise Wise:
    29 bin lira az. ne ki? babalarına ödettirirler. en az 300 bin-400 bin arası ceza kesilecek ki böyle trafik magandalığı yapıp kurallara uyan masum insanların canına da kastetmesinler. 37 0 Yanıtla
    aragorn:
    KESİNLKLE 2 0
  • Nurettin DEMİR:
    29.805 tl yide 4 de bölecekmisiniz bölerseniz kişi başı 7.451 tl 11 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ohhhhhhhhhh suyundanda koy ustttaaAAAAA 3 0 Yanıtla
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