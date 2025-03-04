\'\'Motora 4 kişi biniyoruz\'\' diye hava atan genç kızlar, bedelini ağır ödedi

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Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Sosyal medyada "Merak etme anne, biz 4 kişi biniyoruz" notuyla paylaşılan bir görüntü, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bir süre sonra motosikleti durduran ekipler, motora 4 arkadaşıyla binen genç kıza 29 bin 805 TL cezai işlem uyguladı.

Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı "Mizah yaparken ceza yemişler" ve "Trafik kurallarına uymamak şaka kaldırmaz" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.