Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik

Kağıthane TEM Otoyolu'nda bir araç ve motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sürücüler yoluna devam ederken öfkesini alamayan motosikletli, otomobili takip etmeye başladı. Aracın yanına yaklaştığı anda ise dikiz aynasına yumruk atarak kırdı.

ATTIĞI YUMRUK SONRASI KAZA YAPTI

Motosikletli hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken tam o sırada önünde giden taksiye çarparak takla attı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki motor sürücünün üzerine düştü. Kaza anını araç içi kamerasıyla kayda alan sürücünün yavaşlamasıyla kaza yapan motosikletli ezilmekten de kıl payı kurtuldu.

KASKIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI

Kazazedeyi taktığı kask ölümcül bir hasar almasından kurtardı. Olay sonrası hemen ayağa kalkan adam emniyet şeridine doğru koşarak bariyerleri aştı ve beklemeye başladı. Kayda geçen görüntüler trafikte tartışma ve inatlaşmanın ne gibi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi.