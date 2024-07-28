Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu - Son Dakika
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Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu

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İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletli kadının üzerine aracını sürdü. Kadın son anda bariyerlerin arkasına çekilerek ezilmekten kurtuldu. Öfkeli sürücü ise kadına çarpmayı başaramayınca motosikletini ezerek olay yerinden kaçtı.

28.07.2024 15:12  Güncelleme: 15:28
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İstanbul'da E-5 Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli kadını ezmeye çalıştı. Motosikletli, bir diğer kişinin kendisini bariyerlerin arkasına çekmesiyle ezilmekten kurtuldu. O anlarda kameralar kayıttaydı.

ARACINI HIZLA KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, geçtiğimiz cumartesi 23.40 sıralarında Çağlayan- Haliç istikametinde E-5 karayolunda meydana geldi. 34 FIY 120 plakalı aracın sürücüsü, motosikletlilerle tartışma yaşadı. Sürücü, aracını motosikletinden inen kadının üzerine sürdü. Kadın, bir diğer kişinin kendisini bariyerlerin arkasına çekmesiyle ezilmekten kurtuldu.

Kadına çarpamayan araç, motoru ezmeye çalışarak uzaklaştı. Otomobilin önünde bulunan bir başka kişi de kaçmaya çalışan araçtan son anda kaçtı.

Motosikletli kadını araçla ezmeye çalıştı! Ezilmekten son anda kurtuldu
Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu

İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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