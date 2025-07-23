Malatya'dan kahreden bir haber geldi.
Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 askerden Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz'ün tedavisi ise devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Bakan Yaşar Güler adına paylaşılan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihli araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB acı haberi duyurdu: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu - Son Dakika
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