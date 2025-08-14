MSB'den diplomasız askerlerin terfi aldığı iddiasına yanıt - Son Dakika
MSB'den diplomasız askerlerin terfi aldığı iddiasına yanıt

14.08.2025 13:50
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terfi eden bazı askerlerin diplomalarının eksik olduğuna ilişkin iddialara açıklama getirdi. Yapılan açıklamada "Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Terfi eden bazı askerlerin diplomalarının olmadığına yönelik iddialara ilişkin yapılan açıklamada "Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

"SDG ANLAŞMAYA UYMUYOR"

İlk olarak Suriye'deki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı: "10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana, terör örgütü SDG anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye hükümetinin 'tek devlet, tek ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbikiyle istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz."

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriyeli mevkidaşı Murhef Ebu Kasra ile imzaladığı, "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası"nın içeriğine dair sorular üzerine, Suriye'nin terörle mücadelesine destek, savunma ve güvenlik kapasitesini artırma yönündeki kararlılığın devam ettiğini bildirdi. Kaynaklar, şunları kaydetti: "Bu imzayla işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimiyle Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz."

"TSK'YI YIPRATMA AMACI TAŞIYAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bakanlık kaynakları, terfi eden bazı askerlerin diplomalarının eksik olduğuna dair basında yer alan iddialar üzerine, şunları söyledi: "Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarını yakından takip etmekteyiz. Şan ve şerefle görev yapan personelimizin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani ne de etik değerlerle bağdaşmamaktadır. Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler amacıyla gündeme getirilen bu asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreç kurumsal ve şahsi olarak ivedilikle başlatılmıştır."

