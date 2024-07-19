MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Porno İzleme İddiası: YÖK ve Rektörlük Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Porno İzleme İddiası: YÖK ve Rektörlük Soruşturma Başlattı

MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde Porno İzleme İddiası: YÖK ve Rektörlük Soruşturma Başlattı

MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mesai saatinde porno izlediği iddia edilen üç personel hakkında YÖK ve rektörlük tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. İddialar, bir başhemşire yardımcısının, iki müdür yardımcısı ve bir başhemşire yardımcısının mesai saatinde porno izlediğini gördüğünü ve durumu hastane yönetimine bildirdiğini ortaya koyuyor. Ancak, hastane yönetiminin olayı kapatmak için sadece personelin bilgisayarlarına kısıtlama getirdiği iddia ediliyor.

19.07.2024 10:25
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Mersin Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde mesai saatinde ikisi müdür yardımcısı ile bir başhemşire yardımcısının porno izlediği iddiasıyla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve rektörlükçe inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Tıp Fakültesi Hastanesinde kiporno skandalı Prof.Dr.Ahmet Çamsarı'nın Mersin Üniversitesi Rektörü olduğu 2021 Şubat ayında yaşandı. İddiaya göre o tarihte Başhemşire Yardımcısı olan G.T, mesai saatinde kendisiyle aynı ünvanlı M.M'nin odasına girdiği sırada Müdür Yardımcıları Y.K ve T.Ç'nin birlikte bilgisayarda porno izlediğine tanıklık etti. M.M'nin 'Gel sen de izle' teklifi yaptığı öne sürülen G.T, olayı hastane yönetime bildirdi. Bunun üzerine herhangi bir soruşturma açmayan hastane yönetimi, sadece yönetici konumundaki personelin bilgisayarlarına kısıtlama getirerek olayı kapatmak ile yetindi.

YENİ REKTÖR BAŞHEMŞİRE YAPTI

Hastane yönetimine yaptığı porno şikayetinden bir sonuç alamayan Başhemşire Yardımcısı G.T, geçtiğimiz şubat ayında görev süresi dolduktan sonra Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumlusu oldu. İki Müdür Yardımcısı ile birlikte odasında porno izlediği öne sürülen M.M ise geçtiğimiz yıl ocak ayında Prof.Dr.Erol Yaşar'ın Rektör atanmasıyla baş hemşirelik görevine getirildi. Yeni Rektör tarafından başhemşire olarak atanan M.M'nin iddiaya göre ilk icraatını ise aralarında önceden husumet bulunduğu ifade edilen G.T'yi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumlusu görevinden alarakDermatoloji Servisi'ne nöbetçi hemşire olarak atadı.

SENDİKA ARACILIĞI İLE YÖK'E 5 SAYFALIK ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİ

Yeni görev yerine atanmasının haksız ve yersiz olduğunu düşünen G.T, hastane yönetimine yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. G.T, bunun üzerine içinde mesai saatinde porno izlemenin de bulunduğu çok sayıda usulsüzlük ve kanunsuzluk iddialarıyla ilgili 5 sayfadan oluşan şikayet dilekçesi yazarak Yüksek Öğretim Kurulu'na ulaştırılması için Sağlık Sen Mersin Şube Başkanı Sami Yener'e verdi. Şube Başkanı Yener'in gereğinin yapılması istemiyle sendikanın genel merkezine ulaştırılan 5 sayfalık dilekçe gereğinin yapılması için YÖK'e verildi.

İNCELEME VE SORUŞTURMA AÇILDI

Mersin Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde günün konusu olan mesai saatinde porno izleme skandalı ile ilgili Rektörlük makamınca da inceleme ve soruşturma açıldığı öğrenildi.

Gündem, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Porno İzleme İddiası: YÖK ve Rektörlük Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Porno İzleme İddiası: YÖK ve Rektörlük Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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