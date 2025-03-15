İstanbul Tuzla'da farı yanmadığı için araç muayenesinden geçemeyen bir sürücü, öfkelenerek aracını benzin döküp yaktı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alevler içinde kalan araç kısa sürede küle dönerken, çevredekiler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)