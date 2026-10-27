Mudanya'da bir erkeğin cesedi 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' notuyla bulundu - Son Dakika
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Mudanya'da bir erkeğin cesedi 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' notuyla bulundu

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Mudanya\'da bir erkeğin cesedi \'Ölümümden kimse sorumlu değildir\' notuyla bulundu
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Mudanya\'da bir erkeğin cesedi \'Ölümümden kimse sorumlu değildir\' notuyla bulundu
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Mudanya'da bir plajda sabah erken saatlerde kıyıya vurmuş halde bulunan 67 yaşındaki erkeğin cesedi üzerinde 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bulundu. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BURSA (İHA) – Bursa Mudanya sahilinde üzerinde erkek cesedi bulundu.

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Orta İstasyon Caddesi üzerindeki Mudanya Beach isimli plajda meydana geldi. Sabah erken saatlerde kıyıya vurmuş halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu belirlendi.

Üzerinden dikkat çeken not çıktı

Olay yerindeki incelemeler sırasında şahsın üzerine bantlı halde "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulunduğu öğrenildi. Yakup D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaGüncelSon Dakika

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