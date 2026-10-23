Mudanya'da kaçak avcılıkta 17 el dreçi ve 2 ton 760 kilo kum şırlanı ele geçirildi - Son Dakika
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Mudanya'da kaçak avcılıkta 17 el dreçi ve 2 ton 760 kilo kum şırlanı ele geçirildi

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Mudanya\'da kaçak avcılıkta 17 el dreçi ve 2 ton 760 kilo kum şırlanı ele geçirildi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Egerce Mahallesi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ortak denetimde 17 el dreçi ile 2 ton 760 kilo canlı kum şırlanı ele geçirildi. El konulan canlı kum şırlanları doğal yaşam alanlarına bırakılırken bölgede denetimlerin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasak alanda avlandığı belirlenen 2 ton 760 kilogram canlı kum şırlanı ile kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 17 el dreçine el konuldu. Canlı kum şırlanları doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, Egerce Mahallesi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 17 el dreçi ile yasak alanda avlandığı tespit edilen toplam 2 bin 760 kilogram canlı kum şırlanı ele geçirildi.

El konulan canlı kum şırlanları, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı denetimlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mudanya'da kaçak avcılıkta 17 el dreçi ve 2 ton 760 kilo kum şırlanı ele geçirildi - Son Dakika
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