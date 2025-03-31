Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı - Son Dakika
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Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser esnasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise Volkan Konak'a yönelik, ''Sahnede gebermiş'' ifadesini kullanarak sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

31.03.2025 14:24
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Dün gece saatlerinde Volkan Konak'ın aniden hayatını kaybetmesiyle sevenleri ve sanat dünyası yasa boğuldu. Konak'ın ölüm haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sanatçımız Volkan Konak, saat 00.42'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konak'ın ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe Volkan Konak'ın ardından taziye mesajları yayınladı.

MÜFTÜDEN YAKIŞIKSIZ PAYLAŞIM

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. Mehmetalioğlu, vefat eden Volkan Konak için ortalığı karıştıran bir paylaşıma imza attı. Mehmetalioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Mehmetalioğlu'nun paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda daha bulunan Mehmetalioğlu, "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Diline sağlık müftünün 144 164 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    böyle ermeni tohumlarına müftülük yaptırıyorlar ya 104 150 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Diyanetin paralı köpeği. Ben her zaman söylüyorum diyanette çok az hoca var çok fazla namaz kıldırma memuru 116 103 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Ne müftüsü bankamatikci pezo utanmaz insallah hakkında soruşturma açılır. 114 90 Yanıtla
  • 205622:
    hadi bademler halki kin ve düşmanlığa sevk etmekten işlem bekliyoruz ama sizden bişey olmaz buda badem bademlere herşey serbest 82 66 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    İSTER İSTEMEZ DÜŞÜNÜYORUZ, MÜFTÜ BÖYLEYSE, BUNUN İMAMLARI NASIL. KİMİN CENNETE, KİMİN CEHENNEME GİDECEĞİNİ BUNLAR BELİRLİYOR. ELLAAAAM. BU KONU İLE DİYANET İLGİLENMEZSE YAZIKLAR OLSUN. 84 56 Yanıtla
  • Oral:
    doğruya doğru. otopside. şarhoş olduğunu yazmazlar ki nasıl bilirdiniz. hiç ayıkken görmedikki 64 70 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    eşşek cennetine selamlar 39 75 Yanıtla
  • Hls157128:
    dogru demiş 55 54 Yanıtla
  • Hakan Uzuner:
    Ben kafirmidir müminmidir bilmem... Ancak sözün ruhu vardır. Hayattayken yaptığı konuşmaya bakın ne demek istediğimi anlarsınız. 50 23 Yanıtla
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