Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Dün gece saatlerinde Volkan Konak'ın aniden hayatını kaybetmesiyle sevenleri ve sanat dünyası yasa boğuldu. Konak'ın ölüm haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sanatçımız Volkan Konak, saat 00.42'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konak'ın ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe Volkan Konak'ın ardından taziye mesajları yayınladı.

MÜFTÜDEN YAKIŞIKSIZ PAYLAŞIM

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. Mehmetalioğlu, vefat eden Volkan Konak için ortalığı karıştıran bir paylaşıma imza attı. Mehmetalioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

Mehmetalioğlu'nun paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

Gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda daha bulunan Mehmetalioğlu, "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" ifadelerini kullandı.