Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının ''Kocamı öldürdü'' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı - Son Dakika
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Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının ''Kocamı öldürdü'' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı

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Mart ayında hayatını kaybeden eşinin şüpheli ölümüyle ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kocasının evlerine gelen üfürükçü Mustafa tarafından öldürüldüğünü itiraf eden Sebile Yörük'ün çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi. Yörük'ün "Ondan nefret ediyorum" dediği üfürükçü Mustafa ile verdiği sarmaş dolaş pozlar ortaya çıktı.

05.09.2024 16:14  Güncelleme: 16:23
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Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 Mart'ta evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü araştırıldı. Eşi Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili canlı yayına çıkan Sebile Yörük, eşinin yıllardır evlerine gelen üfürükçü tarafında su içilerek öldürüldüğünü itiraf etti. Canlı yayında gözaltına alınan Sebile Yörük ile üfürükçü Mustafa'nın boy boy fotoğrafları çıktı.

KOCASININ ÖLDÜĞÜ EVDE POZLAR VERMİŞLER

Yörük'ün "Beni çıplak fotoğraflarımla tehdit etti, ondan nefret ediyorum" dediği Üfürükçü Mustafa ile eşinin öldürüldüğü evde verdiği sarmaş dolaş pozlar ortaya çıktı. Yaşanan duruma isyan eden Müge Anlı, "Bize 20-25 tane böyle fotoğraf geldi. Bunlar sadece yayınlayabildiklerimiz" dedi. Fotoğrafı görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan merhum Mehmet Yörük'ün ailesi ise "Allah belanızı versin. Son gülüşünüz olsun" diyerek veryansın etti.

Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının 'Kocamı öldürdü' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı

CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Canlı yayında aylardır evlerine gelerek kendilerine şifalı olduğunu iddia ettiği suları içirdiğini ve kendisinin çıplak resimlerini sakladığını söyleyen Sebile Yörük, eşinin de hoca tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Çıplak fotoğrafları olduğu için korktuğundan bu zamana kadar sustuğunu söyleyen kadın, cinayeti itiraf ederek şunları söyledi: "Mustafa o gün bizim eve gelerek su getirdi. 'Bu suyu kocan içince ölecek ve aramızdan çekilecek. İkimiz evleneceğiz' dedi ama ben kocamı seviyorum o benim 25 yıllık eşim dedim. O benim çocuklarımın babası ben nasıl bu suyu ona içireyim dedim. Nasıl kötülük yapayım? Beni çıplak resimlerimle tehdit ederek 'Ailene bunları gösteririm' dedi. 'Herkes seni kötü bilir ve senden vazgeçer' diyordu. Eşim o gün kalktığında gayet iyiydi kahvaltısını hazırlamıştı. Sonra evimize devamlı olarak gelerek Mustafa yine geldi. Beni 6 aydır çıplak resimlerimden dolayı tehdit ediyordu. Utandığım için kimseye bir şey söyleyemedim."

"EŞİM SUYU İÇER İÇMEZ YERE YIĞILDI DİLİ DOLANDI"

"Devamlı bana 'Engel kalkacak, biz evleneceğiz' diyordu. Daha önce bana su içirdiğinde de değişik şeyler oluyordu. O gün de öğlen elinde pet şişeyle geldi. Bana devamlı evleneceğimizi söylüyordu. Eşim suyu içer içmez yere yığıldı. Dili dolaştı, kendini kaybetti. Mustafa bana ailesine haber de verdirtmedi ben öldüğünü bir gün sonra söyledim. Eşim yere yığılınca akşam da Mustafa da ambulansı çağırdı. Bana 'Eşin iyileşemez' dedi. Suya ne koyduğunu bilmiyorum. Adamı görünce nefret ediyorum öldüresim geliyor. Eşim öldükten sonra herkese benimle imam nikahını kıydığını söyledi ama öyle bir şey olmadı küçük çocuğuma kötü davrandığı için beni onu evden kovdum."

Canlı yayına çıkan üfürükçü Mustafa ise hakkındaki iddiaları reddetti. Canlı yayında itirafı ihbar sayan emniyet ekipleri ise Sebile Yörük ve Mustafa gözaltına alındı.

Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının 'Kocamı öldürdü' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı
Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının 'Kocamı öldürdü' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı
Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının 'Kocamı öldürdü' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı
Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının 'Kocamı öldürdü' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı
Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının 'Kocamı öldürdü' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı
Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının \'\'Kocamı öldürdü\'\' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı boy boy yayınladı! Cinayeti itiraf eden kadının ''Kocamı öldürdü'' dediği adamla sarmaş dolaş pozları çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz: bu yayınları kaldırın ekranlardan kötü örnek bunlar 107 26 Yanıtla
  • Harun Çelik: Bu yayınları kaldırın kötü örnek oluyor 78 14 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Mehmet yılmaz bu yayınları kaldırmakla düzelmeyeceğiz. Bizi komple rehabilite etmeleri gerekiyor. 63 8 Yanıtla
  • Cemil Güncüm: bu yayınlar insanımıza yol gösteriyor 23 9 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Çıplak fotoğraflarımla tehdit ediyormuş.senin çıplak fotoğrafların onda ne geziyor bayan.tam zindanlık. 30 0 Yanıtla
  • serkan keskin: dayi saglam ufurmus bravo 23 3 Yanıtla
  • Sagamore: makarna üretimini ve tüketimini yasaklayın 8 8 Yanıtla

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