Müge Anlı'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini yakışıklı oyuncuya benzetti

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Esma Hanım, 36 yıllık eşi İbrahim Bey'in kendisini aldattığı kadına altınlarını kaptırdığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Esma Hanım, 36 yıllık eşi İbrahim Bey'in kendisini aldattığı kadına altınlarını kaptırdığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti.

2 MİLYON TL KAYBETTİ

İbrahim Bey de aldattığını yalanlamadı. 35 yıllık eşini hastanede aldatan adam sevgilisine tam 2 milyon TL para kaptırdığını canlı yayında itiraf etti.

ALTINLARI MASAJ SALONUNDA YEDİ

İddiaya göre, iki sevgili Esma Hanım'ın altınlarını zevkleri için harcamıştı. İbrahim Bey altınları otel ve masaj salonlarında bitirdiğini söyledi.

Yayının ardından Müge Anlı, hasta kadının paralarını geri alması için çalışmalara başladı. Kendisinden 20 yaş küçük Selma ile eşini aldatan İbrahim Bey ise hepimize pes, dedirtti.

EŞİNİ KENAN İMİRZALIOĞLU'NA BENZETTİ

Bugünkü yayında Esma Hanım, kendisini aldatan eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.

Müge Anlı kadının bu yorumuna, "Kenan İmirzalıoğlu adına güzel olmasa da senin için çok güzel. Zaten herkes herkesi aynı kişiye benzetseydi o zaman bir kişiyi kapışırdık. Aslında insan sevdiğini ne kadar güzel görüyor. Sen de git orda Selma'ya paraları kaptır" şeklinde konuştu.