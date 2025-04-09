Müge Anlı'da böylesi görülmedi: Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti - Son Dakika
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Müge Anlı'da böylesi görülmedi: Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti

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Müge Anlı'ya başvuran İsmail Cevizci, kardeşinin eşi Naciye'nin ailesini dini kullanarak dolandırdığını iddia etti. Cevizci, Naciye'nin kendisine 'Sen Hz. Hamza'sın, bu senin kılıcın' dediğini ve kendisini 14. melek olarak tanıttığını belirtti. Ayrıca, Naciye'nin aileye muska vererek 'üç harflilerden' koruma sağladığını söyledi. Naciye ise canlı yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi.

09.04.2025 15:25  Güncelleme: 15:47
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Müge Anlı'da daha önceki olayları unutturacak bir dosya gündeme geldi. Yayına Çankırı'dan katılan İsmail Cevizci isimli adamın iddiaları üzerine Müge Anlı, stüdyodakiler ve ekran başındaki izleyenler şoka uğradı.

"SEN HZ. HAMZA'SIN' DEDİ"

İsmail, kardeşinin evlendiği Naciye isimli kadının, dini kullanarak ailesini dolandırdığını ileri sürdü. Naciye'nin "Kılıcı Cebrail babam getirdi" dediğini anlatan İsmail gelinin kendisini 14. melek ilan ettiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu."

Tüm ailenin Naciye'ye inandığını anlatan Müge Anlı "Palu Ailesi'ne benzer şekilde buna inanmış. Kocası da mehdi mi? Her 3 kişiden biri mehdi" dedi.

Müge Anlı'da böylesi görülmedi: Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti

AİLENİN TÜM MAL VARLIĞINI SATTIRDI

"Ben bu paraları melekler üzerinden o kadına göndereceğim" dedi. Biz de inandık. Ailem evlerini, malını mülkünü sattı. Kendi abisinden de (Kenan) 70 bin lira aldı." dedi

İsmail, gelin Naciye'nin kılıcın yanında özel bir de tas verdiğini söyledi.

MÜGE ANLI KILIÇ VE TASI CANLI YAYINA GETİRDİ

Müge Anlı tası ve kılıcı her detayıyla ekranlara getirirken kayınbirader İsmail, ayrıca Naciye'nin 'üç harflilerden koruması' için kendilerine muska verdiğini söyledi. Anlı ise bu muskalardan birini canlı yayında açarak içinden çıkan kağıtları inceledi. Kağıtlarda Osmanlıca yazıların olduğu görüldü.

Müge Anlı'da böylesi görülmedi: Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti

"BEN 3-4 ÇOCUĞUMU KAYBETTİM"

İlerleyen dakikalarda iddiaların odağındaki gelin yayına bağlandı. Müge Anlı'nın "Kılıç kimin kılıcı?" diye sorması üzerine "Onu iddiayı ortaya atanlara sorun. Kılıç altın olsa ben ona niye veriyim ki?" dedi.

Anlı bu kez, "Ruh sağlığında bir problem mi var?" derken, genç kadın, "Evet psikolojik sorunların var. Ben 3-4 çocuğumu kaybettim" yanıtını verdi.

Anlı'ysa "Sen Hz. Hamzasın" sözlerini bununla açıklayamazsın" dedi.

Müge Anlı'da böylesi görülmedi: Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti

"BENİM BÜYÜK KIZIMI GÖMMEYE ÇALIŞTILAR"

Naciye isimli gelin iddialara ise şu yanıtı verdi:

"Ben melek falan değilim, 24 yaşındaki bir kadınım. Bu iddiaları niye ortaya attığınızı da biliyorum. Siz benim büyük kızımı gömmeye çalıştınız ben size izin vermediğim için böyle oldu."

Müge Anlı\'da böylesi görülmedi: Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti
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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da böylesi görülmedi: Kendini melek, kocasını mehdi, babasını peygamber ilan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yaman Auto:
    güzelim memleketin seviye durumu .. 3 0 Yanıtla
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