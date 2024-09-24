Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü - Son Dakika
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Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet itirafı geldi. Babalarının ölmesi üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşlerden Naime, "Babamı, annemin sevgilisi Şehmus öldürdü. Benden babama bir ilaç vermemi istediler ben de kabul ettim. Babam uyuyunca annemin sevgilisi eve girip boğarak öldürdü" dedi.

24.09.2024 11:35
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında Gaziantep'te öldürülen 5 çocuk babası Cengiz Karademir'in cinayeti araştırılmaya başlandı. Yayına çıkan Karademir'in kızlarından Naime; babasının, annesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

"BABAMA İLAÇ VERMEMİ İSTEDİLER BEN DE KABUL ETTİM"

Bugün programa gelen Naime, annesinin teşvikiyle babasına uyku ilacı verdiğini annesinin sevgilisi Şeymus'un ise babası Cengiz Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Genç kız cinayet anını şu sözlerle anlattı: "Annemin yanına gittiğimde yanında Şehmus vardı. Annem önce benden evin anahtarını istedi. Babam o zaman tazminat almıştı 30 bin lira. Onu çalacaklarını söylediler. Ben kabul etmeyince onlar aralarında konuşmaya başladı. Öldüreceklerini söylediler... Şehmus eve gireceğini söyledi. O esnada kardeşim Samet gelince 'Baban ölsün istiyor musun? Hep birlikte bizde kalacağız' dediler. Samet 'Ölsün' dedi ama böyle olacağını bilmiyordu. Sonra Samet'i çıkardılar, ben de kabul ettim. Bana pembe bir uyku ilacı verdiler babama içirmem için. 'Toz haline getirip ver' dediler ben de mantının yoğurduna katıp verdim. Babam onu yiyince uyuyakaldı. Şehmus da anahtar olduğu için eve girdi ve benim odamın kapısının arkasına saklandı babam iyice dalsın diye. Şehmus bana 'Ben babanı yastıkla boğacağım sen de çırpınmasın diye bacaklarına otur' dedi. Ben kabul etmedim ağladım. Ben ağlayınca babam uyanır diye Şehmus da kaçtı gitti. Annem o esnada anneannemin yanındaydı."

Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü

"BEN BABAMA 2. KEZ İLAÇ VERDİM ŞEHMUS DA EVE GİRİP KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ"

"3 gün sonra tekrar denedik ama benim olmamı istemediler. Ben ilacı bu sefer de çayına karıştırıp verdim ve evde olmamak için teravihe gittim. Ben evden çıkarken Şehmus eve girdi. Babam kapının sesine uyanmış ve Şehmus'la boğuşmuş. Şehmus da şapka, gözlük, eldiven vardı. Hatta gözlüğü kırılmış yüzü de parçalanmıştı. Babam boğuşma esnasında bayılmış. Şehmus da emin olmak için evdeki 3'lü prizin kablosuyla boğmuş. Şehmus bana bunları bir parkta anlattı yanımızda kimse yoktu."

Müge Anlı\'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Beşiktaş 1903:
    Maşallah hepsi de cinayet öncesi yada sonrası namaz kılmış. Allahımi kandirdiginizi sanıyorsunuz 12 0 Yanıtla
  • Bbayraktar:
    Adam resmen celladını büyütmüş… 9 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    İdam zorunluluktur 2 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    ALLAH'IM SEN YARDIM ET BİZE YARABBİM 1 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    İsrafil üfle artık nerde kaldın bizi bu şeytanlarla bıraktın 0 0 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    yazıklar olsun evlat gibi 0 0 Yanıtla
  • Murat:
    ya rabbi artık şiddetli bir şekilde müdahale et. vallahi billahi dengemiz bozuldu 0 0 Yanıtla
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