Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Geniş Video İzle

ATV'nin popüler programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayında şok bir cinayet itirafı geldi. Programa katılan Mehmet, eşi Güllü'nün kayıp olduğunu söyledi. Ancak Mehmet'in nikahlı olmadığı ortaya çıktı. Bu sırada kadının yeğeni Ahmet, canlı yayına bağlanarak halası Güllü ile babaannesinin geçmişte bir adamı öldürdüğünü itiraf etti. Ahmet, babaannesinin bu olayı anlatırken midesinin bulandığını ve olayın kokusunun burnundan gitmediğini söylediğini aktardı.

06.06.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlana Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Mehmet, eşi Güllü'nün 2 aydır kayıp olduğunu söyleyerek yardım istedi. Mehmet'in Güllü ile nikahlı olmadığını ortaya çıkarken kadının yeğeni yayına çıkarak bir cinayeti itiraf etti. Ahmet, halası Güllü ile babaannesinin bir adamı öldürdüğünü itiraf etti.

"ADAMIN PARASINI ALIP SONRA DA ÖLDÜRMÜŞLER"

Halasının birçok erkekle birlikte olduğunu ve dolandırdığını söyleyen Ahmet, "Babaannem ile halam geçmişte kurtulamadıkları bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekmişler. Babaannemin bu olay aklına geldiğinde hep midesi bulanırmış. Benim yanımda bunu anlattı ve babaannem 'burnumdan kokusu gitmedi, bana hatırlatmayın' diyordu. Ben cinayeti kendi aralarında konuşurken duydum. Bir gün halam telefonda birini tehdit ederken 'Biz bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekip lavaboya akıttık. Kanını da temizledik kimseden de korkumuz yok. Sana neler yapmayız' diyordu. Kulak misafiri oldum ama kimse söylediklerini bilmiyorum. Sonra ben bunu halama sordum bana 'Adamın parası vardı, bizim de paraya ihtiyacımız vardı. Parayı aldık ama adam sonra amcanı öldürecek oldu. Adamı eve çağırdık sonra tartışma çıktı. Ben adamı bıçaklayıp öldürdüm. Ortadan kaldırmak için makinadan çekip lavaboya akıttık' dedi. Adamın kemiklerini de çekmişler. Halam evde o makinayla salça falan yapıyordu" dedi.

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

"BU CİNAYETİ SAKLARSAK SUÇLU SAYILIRIZ"

Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı, "Şimdi kim bu adam bilmiyoruz tabii yani birileri de demek ki bir adamı Kahramanmaraş'ta kayıp olarak arıyor herhalde. Yani şimdi Ahmet de bunu söyleyince dedim ki böyle bir şey varsa biz bunu saklayamayız. Biz de suçlu olmuş oluruz yani böyle bir suç eğer evde konuşuluyorsa. Bir de ne pis kokmuştu diye anlatırlardı diye çocuk duymuş. Öldürüp kıyma makinesinde çektiler diyor" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı\'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı, Güllü, Kıyma, Atv, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: utanmasa kıymadanda içki köfte yaptılar diyecekti yuhh be abi 16 0 Yanıtla
  • mehmet coşkun: bu yayınlara rtük nasıl müsade ediyor memlekette ne kadar pis iş ilişki ne varsa bunların dolayısıyla bizim haberimiz oluyor polisimize iş düşmüyor. 7 0 Yanıtla
    yıldıray yanık: kardeşim hangisini engellesin rtük. Ülkenin tüm medya kuruluşu rtüke savaş açmış resmen. 0 1
  • yıldıray yanık: Bir kasap olarak yazıyorum. Olayın netlik durumunu ve kesin durumunu hakkında tahminim yok. Asıl aydınlatmak istediğim ve haber içinde geçen konu kemiklerinide çekmişler makinadan cümlesi mümkünatı yoktur ve doğru olamaz. Çünkü endüstriyel bir makina olması lazım kemikleri kıyma yapabilmesi için. Yani bir insan boyuna yakın olan makinalardan kastım. Fakat küçük makina ile asla kemik çekemessiniz. Makinanın ucundaki aynası kemiği makina içindeki bıçak ile sıkıştırır ve bıçak anında kırılır. Ve makina asla sonra kıyma çekemez, 4 0 Yanıtla

14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:48:00. #1.12#
SON DAKİKA: Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement