Müge Anlı\'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

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ATV ekranlarında yayınlana Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Mehmet, eşi Güllü'nün 2 aydır kayıp olduğunu söyleyerek yardım istedi. Mehmet'in Güllü ile nikahlı olmadığını ortaya çıkarken kadının yeğeni yayına çıkarak bir cinayeti itiraf etti. Ahmet, halası Güllü ile babaannesinin bir adamı öldürdüğünü itiraf etti.

"ADAMIN PARASINI ALIP SONRA DA ÖLDÜRMÜŞLER"

Halasının birçok erkekle birlikte olduğunu ve dolandırdığını söyleyen Ahmet, "Babaannem ile halam geçmişte kurtulamadıkları bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekmişler. Babaannemin bu olay aklına geldiğinde hep midesi bulanırmış. Benim yanımda bunu anlattı ve babaannem 'burnumdan kokusu gitmedi, bana hatırlatmayın' diyordu. Ben cinayeti kendi aralarında konuşurken duydum. Bir gün halam telefonda birini tehdit ederken 'Biz bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekip lavaboya akıttık. Kanını da temizledik kimseden de korkumuz yok. Sana neler yapmayız' diyordu. Kulak misafiri oldum ama kimse söylediklerini bilmiyorum. Sonra ben bunu halama sordum bana 'Adamın parası vardı, bizim de paraya ihtiyacımız vardı. Parayı aldık ama adam sonra amcanı öldürecek oldu. Adamı eve çağırdık sonra tartışma çıktı. Ben adamı bıçaklayıp öldürdüm. Ortadan kaldırmak için makinadan çekip lavaboya akıttık' dedi. Adamın kemiklerini de çekmişler. Halam evde o makinayla salça falan yapıyordu" dedi.

"BU CİNAYETİ SAKLARSAK SUÇLU SAYILIRIZ"

Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı, "Şimdi kim bu adam bilmiyoruz tabii yani birileri de demek ki bir adamı Kahramanmaraş'ta kayıp olarak arıyor herhalde. Yani şimdi Ahmet de bunu söyleyince dedim ki böyle bir şey varsa biz bunu saklayamayız. Biz de suçlu olmuş oluruz yani böyle bir suç eğer evde konuşuluyorsa. Bir de ne pis kokmuştu diye anlatırlardı diye çocuk duymuş. Öldürüp kıyma makinesinde çektiler diyor" ifadelerini kullandı.