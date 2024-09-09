Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Bana çok bilgi geldi, köyden arayanlar var - Son Dakika
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Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Bana çok bilgi geldi, köyden arayanlar var

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Müge Anlı, kaybının 19. gününde cansız bedeni bir çuvalın içinde dere kenarında bulunan Narin Güran'ın ölümüne sessiz kalmadı. Canlı yayında Narin'le ilgili konuşan Anlı, ''Yayın yasağı olduğu için gelişmeleri aktaramadık. Burada da çok olay var, bana da çok bilgi geldi. Aktaramıyorum şu anda'' diyerek kafaları karıştırdı.

09.09.2024 13:16
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Diyarbakır'daki evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, arama çalışmalarının 19 gününde bir çuvalın içinde ölü bulundu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Narin'in ölümüyle ilgili konuşan Müge Anlı, kendisine çok bilgi geldiğini ve köy halkı tarafından sürekli arandığını söyledi.

"ÇOK BİLGİ VAR AMA AKTARAMIYORUM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının açılış konuşmasında Narin'in ölümüyle ilgili konuşan Anlı, "Ne yazık ki bugün okula başlayamayan bir öğrencimiz var. Kalplerin tüm beklentisine rağmen Narin'in cansız bedeni bulundu. Bugün sağ olsaydı o da okula başlayacaktı. Nurlar içinde yatsın. Ne yazık ki kalplerin tüm beklentisine rağmen küçük Narin hayata gözlerini yumdu. Çuvalın içinde bulunarak cinayete kurban gitti" dedi.

Olayla ilgili yayın yasağı bulunduğu için konuyu işleyemediğinin altını çizen Anlı "Yayın yasağı olduğu için gelişmeleri aktaramadık. Mahkeme kararına uyan ender kişilerden biri benim. Yayınlayan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu bir haberdir ve yayınlanmalıdır. Yayın yasağının çıkmasının ne anlamı var? Hiç kimse de uymadı yasağa...Biz birçok konumuzda yayın yasağı geliyor, duruyoruz. Burada da çok olay var, bana da çok bilgi geldi. Aktaramıyorum şu anda. 'Çocuk' ile 'ölüm' yan yana gelen iki kelime değil. Yüreğimiz dağlandı. Çocuk kayıpları bu şekilde gündeme getirilmedi. Beni köyden de çok arayan var. Çok üzüldüm, dilerim son olsun" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Bana çok bilgi geldi, köyden arayanlar var

TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Cenazede minik kızın tabutunun üzerine beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti.

ANNE, BABA, KARDEŞİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Bana çok bilgi geldi, köyden arayanlar var
Müge Anlı\'dan Narin Güran açıklaması: Bana çok bilgi geldi, köyden arayanlar var

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: Bana çok bilgi geldi, köyden arayanlar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Harun Çelik: Müge anlı ve Didem arslan reklam peşinde bu programları kaldırın sayın yetkililer 76 33 Yanıtla
  • ben irfo: demekki devlet Müge Anlı gibi çalismiyor o zaman devlet ne ise yariyor /// 53 46 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Tek suçlu amcası ve amca oğlu 12 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Avukat olanlar bir idam demedi bir hucre hapsi nerde niye yok demedi.halk dedi ama. Ogretilmis.kitaptan bunlara. ama sucluyu suca goturen sebepler insan hakları suclununda hakları.bazı vakalar var. degil kardesim oyle degil iste.kendileri cok daha iyi biliyor.valla hepsi hikaye hepsi masal.gercek hayatta insan hic oyle degil.bu cografyada hic degil.kendimize uygun gale getirmemiz sart.bir kere iran givi uyusturucu idam gelecek.bas sorun. 10 2 Yanıtla

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