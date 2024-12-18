Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti

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Müge Anlı'nın programında yaşanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Programda kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırılan Aysel isimli kadının anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi. Aysel'in kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi için "Beni o kadar çok seviyordu ki dişlerim acımasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi" dediği anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

18.12.2024 12:38  Güncelleme: 13:04
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Müge Anlı'nın programında enteresan bir olay yaşandı. Programa çıkan Aysel isimli kadın, iki buçuk sene boyunca birlikte olduğu adamın kendisini dolandırdığını öne sürdü. 57 yaşında olan Aysel, 40 yaşındaki sevgilisinin 500 bin lirasını alıp gittiğini söyledi. "Evleneceğiz dedi, paramı aldı, çocuklarımdan ayırdı" diyerek stüdyonun ortasında göz yaşlarına boğulan Aysel, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat'ı anlatırken ilginç ifadeler de kullandı.

Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti

İLGİNÇ SÖZLERİNİ MÜGE ANLI AÇIKLADI

Yozgat'ta tanıştıklarını söyleyen Aysel'in yaşadıklarını anlatan Müge Anlı, "En enteresanı şu; beni o kadar çok seviyordu ki dişlerim acımasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi" dedi. Aysel ise Anlı'nın söylediklerini doğrulayarak "Öyleydik inkar edemem ama maksadı beni dolandırmakmış, para için yapmış" diyerek ağladı. Aysel, Ferhat yüzünden çocuklarının kendisine küstüğünü de söyleyerek "Ayağımda terlik bile yoktu beni kapıya attılar" ifadelerini kullandı.

Aysel'in sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar "İyi olmuş", "Hiç mi anlamadın" yorumlarında bulundu.

Müge Anlı\'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Veysi Karaman:
    iyi binici arkadaş iyi yapmış oğlun yasinda 67 1 Yanıtla
  • Hasan null:
    Midem kalktı. Hiç üzülmedim hakediyorsun 53 1 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Allah akil versin . Fazlasıyla hak etmişsin. oturup evinde torunlarina cocuklarina baksaydin. Ne işin var senin oyle şeylerle. 47 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allah'ım sen şaşırtma yarabbi 45 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    nerden buluyorsun bu tipleri kaldırın bu yayınlar ekrandan rütük 45 0 Yanıtla
  • güngör sağ:
    dişleri acımasın diye ağzına veriyormuşmuymuş iğrenç miden nasıl aldı yahu sen kendin aramış bulmussun 26 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    ALLAH ıslah etsin inşALLAH 24 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    sevginin tanımınu unutmuşuz. yoksa bunların başka izahı olanaz. 18 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ahhh teyzeee!! 12 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müge Anlı'dan yardım isteyen kadının anlattıkları şoke etti - Son Dakika
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