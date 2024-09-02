Müge Anlı kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: Gelişmeleri aktaracağız - Son Dakika
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Müge Anlı kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: Gelişmeleri aktaracağız

Müge Anlı kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: Gelişmeleri aktaracağız

Türkiye 13 gündür kayıp olan Narin Güran'ı bulmaya çalışırken gözler de Müge Anlı'ya çevrilmişti. Bugün yeni sezon çekimlerine başlayan Anlı, Narin'le ilgili ilk kez konuşarak "Herkes konuyu ele almamı bekliyor. Yayın yasağı olmasaydı anne ve baba bizimle olacaktı. Konuyu irdeleyemesek de gelişmeleri aktaracağız" dedi.

02.09.2024 11:19
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Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran 21 Ağustos'ta kayboldu. Tüm Türkiye günlerdir olaya kitlenerek takip ederken gözler yıllardır kayıpları bularak cinayetleri ortaya çıkaran Müge Anlı'ya çevrilmişti. Bugün yeni sezon çekimlerine başlayan Müge Anlı, Narin'le ilgili ilk kez konuştu.

yayın öncesi ATV'de Kahvaltı Haberleri'ne konuk olan Müge Anlı, kayıp Narin Güran'la ilgili şunları söyledi: "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım."

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: Gelişmeleri aktaracağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: Gelişmeleri aktaracağız - Son Dakika
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