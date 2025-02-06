Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi - Son Dakika
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Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te programında 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili konu işlenirken, 'Cin Ali' lakaplı arkadaşının yayına sarhoş çıktığı anlaşıldı. Yayında küfürler savuran adamın tavırları hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri isyan ettirdi.

06.02.2025 15:27  Güncelleme: 15:37
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine inanılmaz anlar yaşandı. 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasına dair konunun işlendiği anlarda stüdyoya gelen 'Cin Ali' lakaplı arkadaşının ilginç tavırları dikkat çekti. Bir anda sinirlenen ve Erhan adlı konuğa "Beni dinle lan" diyerek küfürler etmeye başlayan Cin Ali'nin tavırları karşısında Müge Anlı bile şaştı kaldı.

"SALDIRACAKMIŞ GİBİ OTURUYORSUN"

Müge Anlı, Ali'yi sakinleştirmek isterken "Saldıracakmış gibi oturuyorsun. Tipini beğenmiyorum demek hoş mu? Konuş da saldırma da küfür de etme! Burada bu kadar insan var ayıp oluyor" dedi.

BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Cin Ali'nin özürleri ve garip hareketleri dikkat çekerken sürekli konuşanların sözünü bölmeye çalışıp küfürler etmesi akıllara durgunluk verdi. "La anam bacım bir şey söyleyeceğim" ya diyerek isyan eden Cin Ali bir anda ağlamaya başladı.

"BEN SÜREKLİ İÇERİM"

Yayında Ali'nin küfürlerine maruz kalan Erhan'ın "İçip içip yayına geliyor bu Cin Ali!" demesi üzerine Müge Anlı "Cin Ali, sen şu anda alkollü müsün?" sorusunu yöneltti. Cin Ali bu soruya "Ben sürekli içerim. Ben adamı ortadan ikiye bölerim. Seni dışarıda bulacağım küpeli!" yanıtını verdi.

EKRAN BAŞINDAKİLER ŞAŞTI KALDI

Cin Ali bir ara da diğer konuğa ayakkabısını fırlattı sonra da "Ayakkabımı istiyorum neden ben böyle çıkayım televizyona" dedi. Müge Anlı reklamı girerken seyirciler Cin Ali'nin bu kadar yayında kalmasından rahatsız oldu ve sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Müge Anlı\'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Televizyon, Müge Anlı, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    kaldırın şu dandik porağramlari ekrandan ya 88 12 Yanıtla
  • murat2069:
    boş zaman kaybı insanlara egitici bilgili programlar yapın insanları korelttiniz bu boş tv programlarıyla 27 5 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    yandaş kanal olunca rutuk yaptırım yapmaz nov tv sözcü tv olsaydı kapatma cezası ve para cezası yerdi malesef ülkenin adalet sistemi bu 16 3 Yanıtla
  • 19815530:
    ülkemiz fazlaözgür 17 1 Yanıtla
  • 6490203:
    alkol aşıp Müge anlıya çıkmak yasak değildir öyle bir kanun maddesi de yok 6 6 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    ben evde yasakladım bu tarz programları birde tv8 tv8.5 yasak 8 0 Yanıtla
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