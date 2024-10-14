Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin - Son Dakika
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Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin

Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin

30 yıl oğlunu kocasını bırakarak giden Hacer Çıranoğlu, gittiği oğlunu aramak için Müge Anlı'ya başvurarak eski eşi Seyfi Birbir ile canlı yayında yüzleşti. Seyfi, oğluna ne olduğunu açıklamakta zorlanarak önce ''Evlatlık verdim'' ardından ''Fuar alanına bıraktım'' dedi. Müge Anlı, adamın çelişkili açıklamaları karşısında sinirlenerek duruma müdahale etti. Programdaki gergin anlar izleyicileri ekrana kilitledi.

14.10.2024 15:50
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30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Müge Anlı'nın programına katılan Hacer Çınaroğlu, çarpıcı iddialarda bulundu. Çınaroğlu, oğlu Serdar'ın babası tarafından evlatlık verildiğini ve bu süreçte başına gelenlerin tümünü babasının bildiğini ifade etti.

Hacer Çınaroğlu, 14 yaşında Seyfi Birbir'le evlendirildiğini ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olduğunu belirtti. Eşi tarafından şiddete maruz kaldığını anlatan Çınaroğlu, çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını da dile getirdi.

ÇOCUĞU FUARA BIRAKTIM

Programda Çınaroğlu ve eski eşi Seyfi Birbir karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyledi. Ancak ilerleyen dakikalarda, oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti. Müge Anlı, Seyfi Birbir'den gerçekleri anlatmasını ısrarla talep etti. Seyfi Birbir ise, "Her şeyi anlattım. Gerçeği daha fazla düşünmek istemiyorum. Fuara bıraktım," diyerek yanıt verdi.

'OĞLUNU ÖLDÜREN SENSİN'

Anlı, Seyfi Bey'in "Belki 1996 yılıdır" ifadesine tepki göstererek, "Karar ver. Hangi yıl? Senin yüzünden şimdi de gidip 1996 gazetelerine bakacağım. Bari bir ay söyle..." ifadelerini kullandı. Müge Anlı, Seyfi Birbir'in daha önce "Çocuğu suya düşürdüğünü" söylediğini hatırlatarak, doğruyu söylemesini istedi.

Seyfi Birbir, pazarcıdan bulduğu bir fotoğrafı ekiple paylaşarak, "Bu benim oğlum olabilir," dedi. Ancak yayın sonunda o fotoğraftakinin de Serdar olmadığı ortaya çıktı. Seyfi Bey'in yayındaki eşiyle tartışırken "Oğlunu öldüren sensin. Onu bırakıp giderken düşünseydin," sözleri de dikkat çekti.

Televizyon, Müge Anlı, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin - Son Dakika

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